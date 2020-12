“Date amor y el Covid no te toca”: Ivana Nadal hizo polémicas declaraciones sobre los contagios de coronavirus

Una vez más, Ivana Nadal se metió en el centro de la tormenta por sus declaraciones sobre cuestiones de salud y esta vez se metió de lleno con la pandemia del coronavirus. Mientras pasa unas vacaciones en Río de Janeiro, Brasil, junto a su novio Bruno Siri -quien antes estuvo en pareja con Nati Jota- y una pareja de amigos, la modelo hizo un descargo sobre la carencia de controles para entrar al país vecino.

"Apaguen la tele y viajen. Está pasando un re tema pero no es tanto como dicen, ni me tomaron la fiebre, negri", empezó la morocha en su cuenta de Instagram. Y agregó: "No sé qué se consume en los medios de comunicación, porque hace tiempo que no los consumo, pero no es todo tan dramático como te lo están diciendo. Concentrate en tu vida, cuidá tu interior, fortalecé tu sistema inmunológico... viví".

Y tras insistir en que no tuvo que hacer nada fuera de lo normal para poder irse de vacaciones, habló sobre los contagios de covid-19 y dio controversiales declaraciones sobre la muerte. "Por supuesto que el covid existe y se está llevando a mucha gente, como también creo que la muerte es parte de nuestra vida. Es la evolución: cuando se termina tu rol en esta vida, se muere tu cuerpo y tu alma viaja hacia otro cuerpo. Depende de vos cuánto trabajás en la vida para evolucionar y disfrutar la vida", expresó.

Ivana Nadal, que nada en la abundancia de los canjes, dice que para combatir enfermedades como el covid basta con recibir amor. Decile eso a una familia que come a veces y no tiene ni para comprar un jabón, pedazo de mierda. — Daniela 💚 ☀️ (@SalameEsAmor) December 28, 2020

Mientras tanto, usurios de Twitter la defenestraron.

Ivana Nadal supero todo limite de estupidez en IG. En un pais q el 42% es pobre y un 30 apenas come da catedra de lo q tenes q hacer para no ser infeliz. Por ejemplo viajar x el mundo (?) — Juan Pablo (@SrPier77) December 28, 2020

se cancelo la vacuna contra el covid la solución siempre fue el amor 😍

pic.twitter.com/I8GpLZeZjG — alejo agustin (@agusalejook) December 28, 2020

Y remató: "Si seguís poniendo tu energía, en las cosas que no tenés, lo que no lográs, no te vas a mover de ahí. Te bajan las defensas, el sistema inmunológico porque no te das amor... Y ahí llega el covid, o cualquier otra enfermedad". Además, contó su propia experiencia y cómo durante años criticó su cuerpo y no era feliz. Y aseguró que está mucho mejor en su nueva realidad. "Date amor, hacé lo mismo con los demás, y el covid no te toca", concluyó y armó un revuelo en las redes sociales, donde se convirtió en trending topic por las críticas en su contra.