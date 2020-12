Qué dijo Carmen Barbieri ante el polémico audio de Fede Bal

"La pileta está hirviendo. Hace tres días que la vengo calentando. ¿Vos sabés las mujeres que vienen, Polaco? Yo no sé cómo estás vos con Barby (Silenzi) ni nada… Acá todas las personas que entran saben que no pueden sacar ni una foto. No te van a pedir fotos, no van a hacer historias. No vamos a tener problemas con Telefe ni nada.

Vos relajá en eso que mi casa es un bunker… y las chicas que vienen… ay, Polaco. Está anunciado lluvia, pero me chupa un huevo. Vamos a estar todos del orto, bailando, chupando, haciendo cositas. Vos traete malla, lo que quieras”, dijo Fede Bal en el polémico audio que le mandó al Polaco y se viralizó en plena crisis entre el cantante y su pareja.

Y aunque en un principio Carmen Barbieri salió a defender a su hijo argumentando que se trataba de un asado entre amigos, sin ningún escándalo, al escuchar el audio la capocómica volvió sobre sus palabras. “¡Yo no sabía nada! ¡Lo juro por mi mamá y mi papá! Recién lo escucho y es un horror el audio. Parezco una mentirosa: yo dije que era un asado con 10 personas y no había chicas ¡Todo al revés! Y ‘cositas’. ¿Qué son cositas?”, manifestó en un móvil con "Confrontados".

En referencia a las mujeres que menciona Bal, quien está en pareja con Sofía Aldrey, agregó: “¡Yo pensé que había cambiado Federico! ¡Jesús! ¡Salió al padre! ¡Salió al padre! No sale a mí”. Eso sí, más allá de estar en desacuerdo con la actitud de su único hijo, la participante de "Cantando 2020" aseguró que la viralización del audio no generó ninguna crisis en la pareja de los jóvenes. "Sofía estaba con sus amigas, ella sabía que iba a hacer esa fiesta con amigos. Y Sofía lo deja ser libre, eso es lo que tiene de bueno esta pareja. Yo no estoy enterada si hay crisis. No sé si están en crisis. Es más, tengo acá el regalo de Sofi de Navidad. Creo que el 31 se van a Mar del Plata", cerró la artista.