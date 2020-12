Fede Bal señalado como uno de los involucrados en la crisis del Polaco y Barby Silenzi

Tras los rumores de romance entre el Polaco y Sofía Pachano, el cantante salió a negar su separación de Barby Silenzi. Sin embargo, la bailarina le confirmó a Ángel De Brito que le pusieron un punto final a su relación. "Le mandé un mensaje a ella para saber si era verdad que estaban en guerra y ella fue directa: 'en guerra no, separados sí'. Le pregunté si quería hablar en LAM pero me dijo que por ahora no, que estaba destruida", contó el periodista en "Los ángeles de la mañana".

Y junto a "las angelitas" dio detalles de cómo la pareja pasó los últimos días. "La pareja de Barby y El Polaco viene mal hace tiempo. El mecanismo que tiene El Polaco es 'quiero estar solo, quiero tener una vida de soltero, quiero que te vayas'. A las cinco horas le llora 'no quiero que te vayas' y se queda. Al otro día lo mismo", detalló Andrea Taboada.

Y aseguró que el detonante de la última discusión fuerte que tuvieron el participante de "MasterChef Celebrity" y la bailarina involucra nada menos que a Fede Bal. "Llega este fin de semana y se filtra un audio. Escucho atentamente, lo tuve que volver a escuchar porque es letal. El contenido es fuerte porque tiene muchos condimentos", relató la periodista y aseguró que el mensaje involucra a varias personas, no solo al hijo de Carmen Barbieri.

"El audio es de Fede Bal al Polaco invitándolo a su casa a pasar el rato con gente, chicas, le da un detalle y le dice que el código de sus fiestas es que nadie se va a enterar porque nadie saca fotos", agregó De Brito y reprodujo un fragmento del mensaje. “Arrancó como asado y fueron pasando cosas”, retrucó Yanina Latorre y aseguró que en la reunión que organizaron en la casa de Bal, el Polaco estuvo hablando con muchas mujeres y dijo que estaba soltero. Y agregó: "Estaba muy excitado en contarlo".