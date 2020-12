Flor Vigna enfrentó los rumores de embarazo: "Es un poco invasivo"

Un curioso comentario despertó los rumores de embarazo para Flor Vigna y Nico Occhiato. "Saludos para papá", disparó un compañero del conductor en "Tenemos Wifi. Y agregó: "Pensé que era público… Amigo, no te enojes”.

Como si fuera poco, la influencer Vicky Braier -conocida como Juariu- señaló que Flor había manifestado sus ganas de ser mamá. "A mí me empezó a pegar ahora (lo de la maternidad), al ver a mi sobrinito. De repente decís 'algún día me gustaría'", dijo la exCombate en una entrevista a Leti Siciliani. Pero al hacerse eco de los rumores que circulaban sobre ella, Vigna decidió salir a hablar en sus redes sociales. "Necesito aclarar rápido esto. Hoy me desperté y me WhatsApp está lleno de familiares, amigos, periodistas conocidos y desconocidos que me preguntan si estoy embarazada y la respuesta es que no", empezó la joven. Y agregó: "No sé de dónde salió porque es una falsa noticia, pero realmente es hasta un poco invasivo que me pregunten todo el tiempo".

Cabe recordar que luego de cinco años de noviazgo y varias crisis que se hicieron públicas, Occhiato y Vigna se separaron a mediados de 2019 y rápidamente ella encontró el amor en brazos del coreógrafo Matías Napp. Sin embargo, al poco tiempo, la actriz rompió su relación con su compañero del "Bailando", argumentando que quería disfrutar de su soltería. Se la vinculó a distintas personas del medio, entre ellos, Dante Spinetta, pero nunca dejó de verse con Nico. "Con Nico sí nos estamos viendo ahora y obviamente también hemos tenido encuentros de nuestros cuerpos. Pasa algo con Nico porque que en un momento quisimos decir ‘si no somos novios no somos nada’; y nos extrañamos mucho”, explicó en "PH, Podemos hablar". Y concluyó: "Realmente por ahí nos juntamos y no termina en la cama. O sea: a veces sí y a veces no... Todo bien con que termine en la cama, pero le gana todo lo otro a eso”.