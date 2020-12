Luisa Albinoni quedó eliminada de "Cantando 2020" por decisión del jurado

Cachete Sierra e Inbal Comedi se enfrentaron en la final de "Súper duelo" a Luisa Albinoni y Lautaro Rodríguez y, por decisión del jurado conformado por Oscar Mediavilla, Nacha Guevara, Karina La Princesita, Moria Casán y Fátima Flórez como invitada, la actriz se despidió del certamen.

"Esta pista me dio una gran felicidad. Gracias", expresó entre lágrimas y destacó el trato que recibió a lo largo de su participación en el programa. Y agregó: "Con casi setenta años estoy cada vez más convencida de que quiero seguir siendo actriz y creciendo y aprendiendo de toda esta gente maravillosa".

Cabe recordar que los últimos días fueron problemáticos para Albinoni, ya que se había peleado con su equipo porque no le gustó el tenso cruce que protagonizó su coach, Augusto Álvarez con Nacha Guevara, y como tomó partido por su colega, sus compañeros se ofendieron y le retiraron la palabra. "Fue un golpe duro. Todavía no lo pude asimilar. Yo voy para adelante, me tiro la vaselina como dice Moria, pero me sentí muy traicionada y decepcionada", reconoció la artista, que comparó la pelea con una discusión familiar y destacó el cariño que siente por los jóvenes. Y agregó: "Me gusta irme porque canto mal, pero no quisiera irme porque soy mala persona o maltratadora, porque no lo soy". Además, admitió que también comenzó a sentirse mal luego de contar su dramática experiencia cuando perdió un hijo a los 19 años.