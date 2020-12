Yanina Latorre exigió una sanción para Tyago Griffo por ir a una fiesta clandestina

Pasó un mes y medio desde que Lola Latorre fue notificada por la Justicia mientras participaba de una fiesta clandestina en Mercedes y consecuencia, la joven no solo recibió una sanción en "Cantando 2020" sino que fue duramente criticada por el público, motivo por el que decidió abandonar el certamen. Y a pesar de que la modelo rápidamente dio vuelta la página, Yanina Latorre no olvida a quienes reprobaron la actitud de su hija, entre quienes se destaca Gladys, "La Bomba Tucumana".

Por eso, ante la viralización de unas imágenes de Tyago Griffo en un boliche, la panelista de "LAM" pidió que el hijo de La Bomba recibiera la misma condena social y sanción en el certamen de canto que su hija mayor. “Ahí no hay distancia social, barbijo. Yo no digo que esté ni bien ni mal pero como a Lola le hicieron padecer con 19 años… Lo tienen que suspender a Tyago, para hacer Justicia”, disparó la esposa de Diego Latorre.

Y agregó: “Mi hija se bancó el insulto de todo el mundo. La Bomba, la hizo mierda a Lola. Dijo que la tenían que rajar… De la nena no hay foto, no hay imágenes, fue al aire libre, nunca se bajó de un auto y acá, el chico está encerrado, laburando, contratado en INK que no está autorizado, sin distancia y sin barbijo”. Además, remarcó con insistencia que Griffo tiene 28 años y debería ser más responsable que su hija y para terminar le declaró la guerra a La Bomba. “La mamá del Bombito dijo: ‘A Lola Latorre no la tienen que suspender, la tienen que echar del Cantando’. Ojalá te lo echen a tu hijo, me voy a vengar hasta el día en que me muera”, cerró.