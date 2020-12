Murió el actor Carlos “Carlín” Calvo

A los 67 años, murió Carlos Calvo. El actor había sufrido un accidente cerebrovascular en 1999 y otro en 2010 de este último le quedaron daños irreversibles. Debido a la pandemia, su exmujer, Carina Gallucci y sus hijos, Facundo y Abril, decidieron internarlo en un centro de alta complejidad para que estuviera acompañado por el personal médico a tiempo completo.

Fuiste todo lo importante en mi vida ... me enseñaste de chico a ser quien soy. Nunca pensé que este momento llegaría pero fui feliz teniéndote a mi lado amigo !! Te amo con todo mi alma !! Descansa en paz Caaaarlloossss pic.twitter.com/UQ5ycUPGJd — Faroni Javier (@faronijavier) December 11, 2020

La noticia la dio Javier Faroni en sus redes. "Fuiste todo lo importante en mi vida... me enseñaste de chico a ser quién soy. Nunca pensé que este momento llegaría pero fui feliz teniéndote a mi lado amigo!! ¡¡Te amo con todo mi alma!! Descansa en paz, Carlos", escribió el productor.

Nacido en San Antonio de Padua, "Carlín" comenzó su carrera como actor en la década del '70. Protagonizó éxitos teatrales como "Extraña pareja", "Taxi", "Rumores" y "Money money". Y en televisión se lució en "Amigos son los amigos", donde hizo una entrañable dupla con Pablo Rago, y popularizó frases como "Vos fumá”, “Es una lucha”, “Qué hacés, péndex” y “el macho del pirulín”.

También actuó en "El hacker", "Costumbres argentinas" y "Mujeres de nadie", entre decenas de éxitos. Su último trabajo fue en 2015, cuñado participó de "Leonas", una obra de teatro que protagonizaban Carmen Barbieri y Nazarena Vélez y desde entonces, se retiró de la vida pública.

Hasta mediados de octubre, el actor vivió en un departamento que su familia y amigos habían acondicionado para que pudiera cumplir con sus terapias sin ir al hospital. "Hay días que tal vez no conecta y no habla tanto. Yo trato de ir y hacerlo reír. Hay momentos en los que me pongo mal y trato de no pensar y digo 'lo tengo acá', si puedo hacer que se ría un rato, ya está", contó su hijo, quien sigue sus pasos en la actuación, en una entrevista que dio en 2019.