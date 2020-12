Carmen Barbieri a Karina La Princesita: "¿Te caigo mal?"

Hace varias galas que a la hora de evaluar a Carmen Barbieri, Karina La Princesita señala que la capocómica se olvida la letra de las canciones que le toca interpretar en "Cantando 2020". Y la gala del carnaval carioca al ritmo de "Siga el baile" no fue la excepción. "Te voy a dejar que me digas vos, ¿te tentaste o te olvidaste?", empezó la jurado en referencia sobre la performance de la participante.

Carmen negó cualquier tipo de olvido y aseguró que le agarró un ataque de risa al ver a Moria Casán en el jurado. "¡Qué me voy a olvidar este tema! Sabes cómo lo tengo en la sangre", empezó y ante la insistencia de la cantante, disparó: "¿Vos querés que yo me olvide la letra? No me olvidé en ningún momento". "Bueno, fueron dos veces. ¿Las dos veces que te pasó fue tentada por Moria?", continuó Karina, punzante. Y agregó: "Dejaste de cantar dos veces. Tal vez te tentaste, pero dos veces".

Ya cansada de las correciones, Carmen salió con los tapones de punta. "Te puedo hacer una pregunta, ¿te caigo mal yo a vos? Porque siempre a cada rato se olvidó la letra, no se olvidó la letra, es lo único que me decís", manifestó notablemente molesta. "Sabés Carmen que no es algo que invento yo, es algo que te pasa de verdad. Ser justa no significa tener algo contra vos", respondió La Princesita y puntuó a la pareja con un seis.