Florencia Peña emocionó a Claudia Villafañe con emotivas palabras en su devolución

Florencia Peña fue jurado en un programa especial de "MasterChef Celebrity" y protagonizó un emotivo momento con Claudia Villafañe. En un programa ambientado como una clásica kermesse, la empresaria tenía que preparar una docena de mini empanadas de humita. Pero a diferencia de otros desafíos en los que tuvo una performance destacable, esta vez no pudo organizarse en la cocina para cumplir el objetivo en el tiempo pautado.

A diferencia de los chefs, que apuntaron su devolución a la ejecución del plato y los sabores, la conductora de "Flor de equipo" quiso hacer un descargo mucho más personal. "Me encantan las empanadas, y fritas. Y me encanta verte acá, en este reality. Y me encanta que la gente te pueda conocer a vos”, empezó. A lo que la exesposa de Diego Maradona respondió: “A mí también me gusta, porque ven a otra Claudia, que es la real”.

Y al ver su desempeño en la cocina, Peña señaló similitudes con la forma en la que Villafañe se maneja en su vida. “Te veía cocinar y veía que tenés ese exceso de responsabilidad, siempre. Que la empanada te tiene que salir bien, que tenés que llegar a tiempo, que no podés fallar, porque Claudia no puede fallar... Y sí podés fallar”, manifestó la conductora y destacó que la participante cumple un rol de "madre" para sus compañeros.

Al escuchar la devolución, la empresaria no pudo contener las lágrimas. “Son las palabras justas, porque eso es lo que me pasa”, reconoció y aseguró que está muy conforme con su paso por el certamen de cocina. “Soy feliz y estoy súper contenta de haber aceptado el desafío. La primera semana me costó, pero ahora estoy contenta porque estoy aprendiendo un montón de cosas”, concluyó, conmovida.