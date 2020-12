Oriana Sabatini negó estar embarazada: "Hasta que no me case, no voy a tener un baby"

Oriana convive con su pareja, Paulo Dybala, en Italia, desde allí dio una entrevista a "Los ángeles de la mañana" y le hizo frente a las versiones que aseguran que está esperando su primer hijo junto al futbolista de la Juventus. "¡No estoy embarazada! Quiero saber de dónde salió ese rumor", dijo entre risas.

Y aseguró que antes de agrandar la familia, piensa en pasar por el altar. “Yo soy clásica, así que hasta que no me case, no voy a tener un baby”, reveló. Eso sí, al darse cuenta de que su pareja no está tan seguro de apostar al matrimonio en un futuro cercano, dejó de insistir con el tema: "Antes estaba más intensa con ese tema. Ahora me calmé porque me gustaría que las cosas se den porque el otro tiene ganas de hacerlo”.

Además, recordó el posteo que hizo hace unos meses, en el que confesó que hace más de diez años sufre trastornos alimenticios. "Nunca lo había hablado públicamente y creí que me iba a sacar un peso a mí en cuanto a las exigencias que me pongo constantemente. Lo hice pura y egoístamente para mí, sabía que podía ayudar a alguien, pero necesita soltar esa mochila", manifestó.