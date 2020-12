Hoy se estrena "Mulán" en plataformas

Yifei Liu, la actriz china que protagoniza la adaptación de acción real del clásico animado de 1998 que llega mañana al país directamente a la plataforma de Disney+, afirmó que se sentía “honrada” por encarnar al personaje que proviene de una leyenda tradicional de su país.

“Me siento honrada y creo que los actores, sin importar de dónde provengan, merecen las mejores oportunidades de actuar y dejar que más personas los vean. Así que esta oportunidad es muy valiosa para mí”, dijo en declaraciones a medios internacionales, acerca de la posibilidad de ser la primera actriz asiática en liderar una cinta de Disney con actores.

Y no es la única, sino que todo el elenco está integrado por intérpretes de origen asiático, incluidos los aclamados actores chinos Donnie Yen, Gong Li y Jet Li.

Dirigida por la neozelandesa Niki Caro, “Mulán” debía llegar a los cines del mundo durante el transcurso del año, pero la pandemia forzó a que en muchos mercados, incluido el argentino, debiera postergarse de manera indefinida.

La historia de la valiente joven que se hace pasar por un soldado varón para representar con honor a su familia y pelear por su patria integra ahora el ya extenso listado de filmes de Disney que reimaginan sus famosas cintas de princesas animadas, y tiene la difícil tarea de soportar la comparación con una que fue un verdadero éxito de fines de los 90.

La película original recaudó más de 300 millones de dólares en todo el mundo -una cifra muy importante para esa época, aunque moderada para los parámetros actuales-, fue nominada al Oscar a mejor banda de sonido y disparó una secuela directo para el consumo hogareño.

Ambas películas, la animada y su versión actualizada con actores de carne y hueso están inspiradas en “La balada de Mulán”, una poética narración compuesta en el siglo VI durante la dinastía Tang en China.

“Es una historia realmente dramática y épica, una joven disfrazada de hombre en el ejército. Siento mucha curiosidad por saber qué cosas atravesó y, más allá de esa descripción legendaria, qué tipo de ser humano es”, explicó la actriz y modelo Yifei Liu, que a sus 33 años tiene ya una nutrida trayectoria en la industria de su país.

La joven admitió que se sintió “entusiasmada durante semanas” cuando supo que había obtenido el papel, no solo porque interpretaría “a una heroína” sino porque se trataba de un personaje “complejo”.

“Mulán nunca imaginó todas esas experiencias que vendrían después de que tomó su decisión (de desobedecer a su familia y los roles sociales preasignados a una chica para ir a luchar), pero cuando está en esas circunstancias, admiro la forma en que las maneja y cómo pone al amor por sobre todo y aprende, incluso del odio y el conflicto, que es amor lo que siente y lo que la impulsa”, dijo Liu.

Y agregó: “Vemos muchas facetas diferentes de ella, más allá de ‘La balada de Mulán’. La vemos como un ser humano, una niña, una joven mujer. Todos la admiran como guerrera, pero ¿tiene un lado frágil? ¿Tendrá momentos de duda o miedo, pero igualmente elegirá seguir adelante? Sí, y podemos ver eso”.

Para la actriz, el poema en el que se basa la película tiene relevancia actual y funciona bien no solo en China sino en todo el mundo “porque es universal”: “Todos somos seres humanos y las emociones humanas son lenguajes universales. Mulán representa el honor y la valentía, pero, para mí, también es que está dispuesta a descubrirse y dispuesta a avanzar”.

Liu confesó, además, que esperaba que la temática de empoderamiento femenino de la trama ayudara a las niñas y mujeres que integran el público de Disney a que “confíen en sus instintos, que sean fieles a sí mismas porque son las únicas que pueden sorprenderse a sí mismas en su vida”.