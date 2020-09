Julieta Prandi y un divorcio que le resultó costoso

“Él se quedó en esa casa cuando me fui en febrero (de 2019) y esta mujer Cynthia resulta que vive ahí desde el mes de marzo. Es su pareja, pero a Mateo lo hacían decirme que era la niñera. Además, ella tiene una nena de doce años que comparte habitación con Mateo. Hay cuatro habitaciones en la casa, pueden tener un cuarto cada uno en el peor de los casos, pero los hacen compartir”, contó esa vez la modelo.

Ahora, casi un año después, Julieta confiesa que su vida cambió rotundamente y que busca dejar aquello definitivamente atrás. Así lo contó en “Estelita en casa”, el ciclo de Jey Mammón. “Desde el 28 de agosto estoy legalmente divorciada. No le debo nada a nadie, al contrario. Me queda toda la parte de litigio de división de bienes y recuperar lo que era mío. Y millones de cosas más que no vamos a estar de acuerdo".

En mayo, Prandi recuperó la casa pero “devastada y vacía”: “Me costó muchísimo entender que había perdido el esfuerzo económico de mi carrera. Perdí muchísimo. Fue muy duro tener que dejar mi propia casa, con dos hijos, y empezar de cero. Fue volver a nacer porque pasé situaciones espantosas, de violencia, de maltrato emocional, psicológico y económico”.

Con todo lo malo y doloroso que vivió, Julieta se siente orgullosa de sí misma: “Había que hacerle frente a eso y lo sigo haciendo. Y me hago cargo absolutamente de todo. Y me siento una mujer recontra fuerte y poderosa”.