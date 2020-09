Robert Pattinson tiene coronavirus y se interrumpió el rodaje de The Batman

El actor Robert Pattinson dio positivo de coronavirus y eso provocó la interrupción del rodaje de The Batman justo días después de que el actor reanudara su trabajo en los estudios fuera de Londres.

Warner Bros. no va a hacer comentarios sobre la salud de ningún trabajador en particular, compartiendo solamente esta afirmación: "Un miembro de la producción de The Batman ha dado positivo de Covid-19, y está en aislamiento de acuerdo a los protocolos establecidos. El rodaje está temporalmente pausado". La revista Vanity Fair confirmó a través de otras fuentes que Pattinson es el trabajador que se enfermó. La producción previamente estaba cerrada desde marzo, en el comienzo de la cuarentena, como todos los que trabajan en la industria del entretenimiento. El representante de Pattinson no ha hecho comentarios aún. En la nueva película, dirigida por Matt Reeves, el cineasta que hizo El planeta de los simios, Batman está en su segundo año de vigilancia y está tratando de resolver una serie de espantosos asesinatos seriales. El caso lo lleva a cruzar caminos con Paul Dano's El Acertijo, Zöe Kravitz Selina Kyle (antes de que se convierta en la criminal Gatúbela) y la figura del inframundo Oswald Cobblepot, apodado El Pingüino a sus espaldas, interpretado por Colin Farrell.