Ángel De Brito, contra Esmeralda Mitre: "Sentimos todos que nos toman por boludos"

Luego del escándalo que se desató con Esmeralda Mitre y el error en el resultado de su hisopado, Ángel De Brito habló del descargo que hizo la actriz en “Cantando 2020”, en el que se defendió y negó todas las acusaciones en su contra. "Sentimos todos que nos toman por boludos por una chica que no se cuida”, expresó el conductor y aseguró que tanto el jurado como el resto de los participantes estaban muy enojados con la actitud de la actriz.

“Todo lo que hagan los participantes fuera de la productora es responsabilidad individual de cada uno. Lo que pasa dentro de la productora obviamente involucra a la productora”, señaló De Brito. Y explicó cómo se manejan en LaFlia ante los descuidos de Mitre: Esmeralda anda sin barbijo, todos se alejan, a todos nos dijeron cuidado con Esmeralda, esto es real. Cuidado con Esmeralda, no se acerquen, porque se olvida el barbijo, grita, escupe, viene, te abraza, te besa, porque es su personalidad. Eso pasó". En relación con lo que venía diciendo, el periodista señaló que aunque efectivamente hubo un error al cargar el resultado del test de Esmeralda en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina), Esmeralda no se hizo cargo de sus descuidos. “No puede decir que todo es mentira, porque ella enseguida sale a decir que todo es mentira, que todo es una mano negra, hay cosas que ocurrieron. Que ayer todos la querían matar es algo real (...) Sentíamos que nos había expuesto a algo que estamos tratando de evitar y lo que estamos haciendo es trabajar, nosotros vamos a trabajar seriamente", manifestó indignado. Además, Ángel destacó las medidas de higiene que implementaron en la productora, como el uso de una cabina sanitizante, el control de la temperatura de cada persona que ingrese al edificio y el uso permanente del barbijo cuando no están al aire. “Estamos todos cuidándonos porque cada uno tiene su vida, su familia. Ayer el representante de Esmeralda estaba preocupado por sus padres, que son de riesgo, entonces se va armando toda esta cadena", remarcó el periodista, sin filtro.