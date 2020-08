Brancatelli se enfrentó con El Dipy y lo tildó de "maleducado, desclasado e ignorante"

Hace semanas que David Adrián Martínez, más conocido como “El Dipy”, se instaló en los medios como un fuerte opositor al gobierno de Alberto Fernández. Y su postura le valió varios cruces con usuario de las redes, con Pablo Echarri y el martes protagonizó un fuerte cruce con Diego Brancatelli, quien lo tildó de “maleducado, desclasado e ignorante”.

Invitado a “Intratables”, el cantante encaró al periodista por sus diferencias ideológicas. “Alberto Fernández te dijo en la cara prácticamente que la gente que vos seguís eran una runfla de delincuentes. Y hoy vos apoyás a esa persona”, reclamó Dipy y le dio inicio a un acalorado ida y vuelta. Y al hablar de la inauguración de una estación de tren en Villa Rosa, Pilar, Brancatelli aprovechó para responderle con ironía. “Se inauguró una estación de tren donde la clase humilde y trabajadora, a la que vos pertenecías, van a ir a trabajar en situaciones más cómodas”. A Dipy no le cayó nada bien que los excluyera de la clase trabajadora y deslizó que el periodista asistió al acto por recibir “un sobre”. “No, el ‘sobre’ no. Encima sos un maleducado e ignorante”, disparó el periodista, notablemente enojado. Y minutos más tarde, agregó: “Él normalmente, que dice que viene del barrio, de la clase luchadora, trabajadora que apoyó el peronismo. Está bien que sea un desclasado. Que alguien humilde, que el contexto y la coyuntura de un país le permitió ser lo que es hoy, rompa con ese molde y que hoy sea funcional a la derecha para que esa derecha castigue a los sectores que él representaba...”. En tanto, el intérprete de “Par-Tusa” se mantuvo firme en su postura. “Vos no podés decir lo que vos quieras. Yo te puedo decir lo que quiera porque soy un ciudadano y gracias al partido al que vos pertenecés, que bancamos nosotros con toda nuestra plata... Vos sos un panelista y sos periodista, y lo único que tenés que hacer es informar. No podés dar tu opinión. Tenés que ser imparcial”, manifestó. Y cuando Débora Plager señaló que su compañero es funcionario del Gobierno, concluyó: “¿Ah, es funcionario? ¿Se bajó el sueldo usted, para la gente? ¿No? Bueno, no tengo más preguntas, señor juez”.