Nati Jota habló del noviazgo de su ex con Ivana Nadal

En medio del escándalo que se generó por el noviazgo entre su ex, Bruno Siri (26) e Ivana Nadal (29), Nati Jota (26) contó cómo se tomó la noticia y las repercusiones que se generaron en las redes sociales. “Me sorprende porque no estaba preparada para esto. Yo no salía con alguien del medio”, expresó en una entrevista en “LAM”, con las emociones a flor de piel. Y agregó: “Me da vergüenza hablar de esto, pero me hago cargo de que siempre mostré mi relación, me enamoré y fui muy intensa”.

La periodista contó que se separó del rugbier en noviembre pero hasta febrero estuvieron en contacto.Y desde entonces, cada tanto se mandaban mensajes para ver cómo estaban. Sin embargo, el último viernes, Bruno le escribió para contarle sobre su vínculo con Nadal. “Me dijo que me quería decir algo y pensé: ‘me extraña o está con otra”. Me dijo: ‘estoy saliendo con alguien que conocés’”, relató la periodista e influencer. Y continuó: “Le expresé que me pasaban un montón de cosas, pero si quieren mostrarse al mundo está bien”. Además, Nati contó cómo era su vínculo con Nadal, con quien hasta hace unos meses tenía mucha interacción en las redes. “Con Ivana tenía un vínculo de cruzarnos en algunas situaciones laborales, siempre me tiró la mejor y fue muy agradable conmigo. Nos hemos mensajeado por WhatsApp pero no hablamos todo el tiempo. No somos amigas, pero hay un montón de gente en el mundo…”, manifestó y reveló que le había hablado a la modelo sobre sus problemas con Siri. Pese a que su notoria incomodidad, la influencer aseguró que no está enojada con la flamante pareja. “No me agrada ni me simpatiza que los bardeen, pero sí me parece que hay un montón de cosas que no dan… me lo contaste el viernes y el domingo ya subís fotos”, dijo tomando como una provocación la actitud de Ivana, a quien dejó de seguir en las redes.