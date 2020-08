El Dipy fue convocado para sumarse a "Cantando 2020"

Hace semanas que David Adrián Martínez, popularmente conocido como “El Dipy”, está en boca de todos. Primero por sus opiniones sobre los políticos argentinos y su cruce con Pablo Echarri y luego, porque los jugadores de PSG adoptaron su tema “Par-Tusa” como una cábala previa a cada partido de la UEFA Champions League. Y en medio de este contexto, contó que la producción de “Cantando 2020” lo llamó para que se sume al certamen.

"Me convocaron hace dos días y quedamos en hablar. Hay mucha gente que castiga a Marcelo por el lugar en el que está en la política y yo sé diferenciar esas cosas", declaró en “Los ángeles de la mañana”, en relación a la cercanía de Tinelli con el gobierno de Alberto Fernández. Y agregó: “Puedo estar o no de acuerdo en un montón de pensamientos, pero gracias a él que me hizo entrar en el Bailando 2017 a mí me conoce Doña Rosa, Don Pepe, todo el mundo". Asimismo, explicó que falta que lleguen a un acuerdo económico para confirmar su participación en el programa. Minutos antes, el cantante habló con “Nosotros a la mañana” sobre el furor por su versión de “Tusa”, la canción de la reggaetonera Karol G, que luego de que fuera viralizado por el plantel del Paris Saint-Germain, sonó en el micro del Bayern Munich y en el clásico de Ecuador. "Argentinicé el tema con palabras que usamos nosotros. La chica en el tema original sufre y yo dije más cómo va a sufrir. Tampoco hago ópera lírica ni soy Mozart. La historia del tema es que nos llevaron a comer un asado en San Juan, punta de espalda se llamaba lo que comimos, y el asador nos dijo que no le toquemos la música y nos hizo escuchar la misma canción 62 veces", explicó sorprendido por las repercusiones.