Maluma reabrió sus redes sociales y dio su versión de los hechos

Luego del escándalo por el triángulo amoroso con Neymar y Natalia Barulich, Maluma decidió abandonar sus redes sociales. El reggaetonero se había convertido en el centro de los memes y burlas luego de la viralización del video en el que el futbolista y sus compañeros del Paris Saint-Germain cantaban “Hawai”, su nuevo tema dedicado a la modelo, quien fue su novia durante dos años y ahora estaría en pareja con el brasileño. Pero luego de unas horas, el colombiano volvió al mundo 2.0 e hizo su descargo.

“Hay muchas cosas que aclarar”, adelantó en la tarde del jueves y a la medianoche hizo un vivo en Instagram para hablar de su ausencia en las redes. “Ha sido muy chistosa toda la controversia y todo lo que ha pasado. Me han hecho reír mucho los medios de comunicación. Hay gente que ha inventado muchas cosas, pero voy a dejar que ustedes me pregunten. Yo en esta conversación voy a ser muy sincero, como siempre lo he sido, no voy a inventar nada”, declaró el cantante y se sometió a las preguntas de sus seguidores. Y como era de esperarse, rápidamente llegó la consulta sobre “Hawai” y si realmente está dedicada a Barulich. “Esta canción la escribimos en combo, jamás me inspiré en ninguna relación que pasó. PUM. Nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. No es así”, declaró el autor de “Felices los cuatro”. Y aunque en su momento Natalia aseguró que su noviazgo no terminó de la mejor manera, él la desmintió: “Yo terminé mi última relación tranquilo, feliz, cada quien se fue por lo suyo, yo también hice mi vida, y quise hacer resta canción porque sé que muchos nos sentimos identificados. Si me hubiera pasado se los hubiera dicho”. En relación a Neymar, quien fue un amigo muy cercano, aseguró que entre ellos no hay ningún problema. Y aclaró: “Yo no sé si ellos están juntos ni me importa porque cada quien hace su vida y lo que le da la gana, y si ellos son novios me pone muy bien, me parece correcto, cada quien necesita un amor en su vida”. Así, Maluma dejó en claro que nunca tuvo ningún problema con su ex ni con Neymar, más allá del escándalo mediático que se generó. Entonces, ¿por qué cerró sus redes? Nada menos que una movida de prensa. El cantante de 26 años generó el misterio necesario alrededor de su imagen para anunciar que lanzará “Papi Juancho”, su nuevo disco, con el que celebrará sus diez años con la música.