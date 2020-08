Pampita reveló que tiene dislexia: "Leo y escribo todo al revés"

Pampita sorprendió a sus televidentes al revelar que sufre un trastorno de aprendizaje. En medio de la presentación de una entrevista en “Pampita Online”, la modelo presentó al licenciado Gabriel Rolón como “Daniel”, y ante el error, no tuvo inconvenientes en explicar el motivo de su equivocación.

“Tengo dislexia. Leo todo al revés y escribo todo al revés. Si vos me dictás algo lo escribo de otra manera, y si me aprendo algo en un orden, digo la última parte en el primer lugar”, expuso Pampita, en relación al trastorno en la lectura que la acompaña desde la niñez y aseguró que cuando se pone nerviosa, suele cometer más errores. Mientras que Rolón, tomó el ejemplo de la conductora para destacar que, con voluntad y ejercicios específicos, todo puede mejorar. “En primer lugar, Carolina, me parece que hay algo muy importante que es entender que cada ser humano tiene que vivir con algo a cuestas. Nadie lo tiene todo y nadie lo puede todo. Alguno dirá que la dislexia es una enfermedad y hay ejercicios y se puede tratar. Otros dirán ‘soy muy celoso’, o ‘soy inseguro’”, empezó el psicólogo. Y continuó: “Lo importante es aceptar qué es lo que tenemos. Cuál es esa habitación oscura que hay dentro de nuestra casa, dentro de nuestra personalidad. Esa habitación donde uno puede decir ‘acá puedo fallar’ y no para justificar nuestros errores, sino para no tratarnos con tanta crueldad y estar atentos. Aprender a vivir con algunas limitaciones, tolerarlas para también poder ser más tolerante cuando el que se equivoca es el otro”.