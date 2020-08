Ángel De Brito, durísimo con el jurado: "El concurso termina siendo injusto por su culpa"

La segunda ronda del certamen de canto que conducen Ángel De Brito y Laurita Fernández en la pantalla de eltrece siguió sembrando polémicas en relación a las devoluciones del jurado, que le da mejor nota a los participantes con mayor trayectoria, más allá de su desempeño en la pista. “Me parece que el concurso termina siendo injusto por culpa del jurado”, manifestó el conductor en “LAM”. Y haciendo referencia al bajo puntaje que recibieron Federico Salles y Candelaria Molfese en relación a Laura Novoa, quien no ha tenido grandes performance en el certamen, le dio duro al equipo conformado por Nacha Guevera, Karina La Princesita, Pepe Cibrián y Moria Casán. “Son los cuatro que saben, que supuestamente tienen criterio y tienen que decirles esto sí y esto no a los participantes, así es el juego siempre. Y cuando alguien lo hace mal, le ponen 10", señaló y recibió el aval de sus “angelitas”. Además, reveló que tras conocer el puntaje secreto de la última ronda, que estuvo a cargo de Cibrián, tanto famosos como soñadores se mostraron en desacuerdo con la manera de evaluar del director teatral. "Por eso ayer todos los participantes estaban muy disconformes con lo que decía el jurado. Uso una palabra elegante: yo escuchaba puteadas atrás mío", contó el periodista. Y remarcó: "No digo que solo tengan que evaluar la afinación o la desafinación, pero cuando empiezan a regalar nota a lo tonto…". ¿Le responderán en la pista?