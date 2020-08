Natalia Denegri busca borrar su pasado

Ahora, gracias a un fallo inédito en el país, Denegri, que con el tiempo se convirtió en una respetada actriz y presentadora de gran éxito en Miami, logrará borrar su escandaloso pasado del máximo buscador de Internet. Ayer, la Cámara Nacional en lo Civil confirmó la aplicación, por primera vez en la Argentina, del “derecho al olvido”, a favor de Denegri, en su demanda contra la compañía Google, que deberá quitar de su buscador todas las referencias a ese pasado mediático del que ahora reniega, según informó su abogado, Martín Leguizamón. Los jueces Claudio Kiper, Liliana Abreut y José Benito Fajre decidieron hacer lugar a la desindexación de los enlaces que exhibieran videos o imágenes obtenidas hace 20 años o más, correspondientes a escenas mediáticas que pudo protagonizar Denegri o cualquier entrevista televisiva que hubiera dado relacionada con su vida privada. Si hoy en día alguien escribe en el buscador Natalia Denegri lo primero que asocia Google es “jarrón”, “samanta”, “coppola” y el ya famosísimo e inolvidable hit que comentamos al inicio de la nota en el que se refería, claro, a la droga que la policía encontró en el famoso jarrón de Guillote. En ese momento, Denegri era novia del ex futbolista Alberto Tarantini, detenido y luego liberado por esta causa, en la que ella también quedó involucrada. Según contara años después la famosa Samanta, era tanto el dinero que le pagaban en aquella época para ir al programa de Mauro Viale de forma exclusiva que poco les importaba montar escándalos. Ella no se arrepiente de su pasado porque con ese dinero pudo comprarse, por ejemplo, un departamento en Belgrano.

Pero Denegri quiso borrar sus inicios y, por eso, acudió a la Justicia para que la ayude a limpiar su imagen. Los letrados tanto de primera como segunda instancia consideraron que los contenidos expuestos en videos e imágenes que aparecían en el buscador no revestían carácter informativo, sino que respondían a cuestiones de morbosidad. La disposición reconoció el perjuicio que le generaba en la actualidad a Denegri la difusión de distintos materiales de su pasado mediático de los años 90. Natalia Denegri se encuentra radicada desde hace diez años en Estados Unidos y es una figura importante en los medios de comunicación como propietaria de una productora de contenidos cinematográficos por la que fue galardonada con 13 premios Emmy. Madre de dos hijos, en 2018 fue incluida en la lista de las 25 Mujeres Latinas Más Poderosas de la revista People En Español. Sin embargo, en Argentina, nunca dejará de ser reconocida por las peleas en lo de Mauro Viale. Pero, ojo, Natalia, que no te pase como a Barbra Straisand quien, en 2003, luego de exigir a un fotógrafo que saque de la web una fotografía aérea que mostraba su mansión en la costa californiana, consiguió el efecto contrario haciendo que esas imágenes, que no le importaban a nadie más que a ella, tomaran gran repercusión mediática, una situación que ahora se conoce como el Efecto Straisand. Y algo de eso hubo ayer porque medio Twitter estuvo recordando los máximos escándalos de Denegri y compañía, y viralizando sus inolvidables videos con sus mejores momentos en la tevé que, cuando entre en acción el “derecho al olvido”, serán más difíciles (pero no imposible) de conseguir.