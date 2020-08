Cameron Díaz confesó porque dejó el cine

La exestrella de Hollywood hizo el anuncio en la serie "In goop Health: The Sessions" de la actriz Gwyneth Paltrow, donde asumió que "simplemente decidí que quería cosas diferentes de mi vida".



"Me había esforzado tanto durante tanto tiempo, trabajando, haciendo películas y es una rutina. Realmente no hice ningún espacio para mi vida personal", confesó quien brilló en filmes como "La máscara", "Loco por Mary" y "Los ángeles de Charlie".



Díaz, de 47 años, fue nominada para cuatro Globos de Oro en el transcurso de una carrera de 20 años, que se desarrolló entre 1994 y 2014, recordó un despacho de la agencia italiana Ansa.



Desde su salida del mundo del cine lanzó los libros "The Body Book" y "The Longevity Book", y en 2015 se casó con el cantante de Good Charlotte Benji Madden con quien a principios de este año tuvo a la niña Raddix Madden.