La película de Papelito se puede ver online gratis por una semana

Papelito, la película documental sobre el creador del último circo criollo de la Argentina, dirigida por Sebastián Giovenale, se puede ver online en el ciclo “La nave de los sueños”. El espacio de encuentro y difusión de importantes películas nacionales celebra sus quince temporadas consecutivas y se pondrá en marcha en el año de la celebración de los 25 años de gestión cultural de la asociación La Nave de los Sueños.

Modalidad de presentación

Las películas son presentadas en el canal de Youtube de la Biblioteca Nacional (https://www.youtube.com/bibnal), cada martes a las 19 hasta el martes siguiente. La programación está acompañada por una charla introductoria con el director de la película. En el canal de YouTube informan un link para ver la película durante una semana, que es el siguiente:

https://vimeo.com/443420103

con la contraseña Papelito1

Papelito viene de ganar dos festivales internacionales como mejor documental, en Rusia y en Estados Unidos; una mención de honor del jurado en la India, y varias selecciones oficiales, en México, Croacia, Venezuela, Chile, Estados Unidos y Argentina. También fue finalista y semifinalista en festivales de Italia e Israel, respectivamente. Es una producción independiente y autofinanciada. Dirigida por Sebastián Giovenale, fue rodada entre agosto de 2017 y agosto de 2019 en la provincia de Buenos Aires, en las ciudades de Bragado, Rafael Obligado, Rojas, Pergamino, Tapalqué y Chacabuco.

La película recoge la vida de Carlos Brighenti, más conocido como Papelito. A bordo de su auto, el artista aún recorre clubes de barrios, peñas, salones sociales y festejos populares. Papelito cuenta la vida de un hombre, la historia de un circo, la memoria de un arte que se extingue.

El 12 de junio de 1975, en la esquina de Padre Aparicio y Vázquez Diez en la ciudad de Junín, Papelito levantó su primera carpa zurcida con bolsas de arpillera y dio inicio aun clásico de la provincia de Buenos Aires que logró ganarse el cariño de muchas generaciones de bonaerenses. Humilde, pero con una gran riqueza y un enorme amor por su vocación, Papelito transitó durante cuatro décadas las rutas de Buenos Aires, hasta constituirse en un exponente de la cultura popular local. El circo fue muy conocido en toda la provincia de Buenos Aires y parte de Santa Fe y La Pampa.

Premios y selecciones

BestDocumentary. Eurasia International Monthly Festival. Rusia 2019

Best Documentary. Indie For You Film Festival. EEUU 2020

Mención de honor del jurado. 7th Noida International Film Festival. India 2020

Selección Oficial. Baja California International Film Festival. México 2020

Selección Oficial. XVIII Cine Pobre Film Festival. México 2020

Finalista. Prisma Independet Film Awards. Roma 2020

Semifinalist. Los AngelesCineFest. EEUU 2019

Selección Oficial. Paraná International Film Festival. Argentina 2020

Official selection. Mindie Fest Independet Film Festival. Miami 2020

Official selection. Apox Film Festival. Croacia 2020

SelecciónOficial. 5° Caribbean Sea International Film Festival. Venezuela 2020

Semifinalist. Near Nazareth Festival. Israel 2019

SelecciónOficial. Santiago Indie Film Award. Chile 2020

SelecciónOficial. FECINEU – Festival de Cine Independiente de Neuquén. Argentina 2020

SelecciónOficialFestival Internacional Cine de las Alturas. Jujuy. Argentina 2020