“Así nos ven” la serie de Netflix que recomendó Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández contó que "no para de recomendar" la serie de la plataforma de streaming Neflix "Así nos ven", que relata un caso judicial de una violación en Estados Unidos con un abordaje sobre el problema del racismo.

"El otro día encontré una serie de Netlfix que no paro de recomendar a todo el mundo. Se llama 'Así nos ven'. Es una historia que cuenta un hecho ocurrido en Central Park cuando aparece violada y maltratada una chica joven", comentó Fernández en declaraciones radiales.

"Esa noche la policía hace una redada y detiene a un montón de chicos negros y los induce a declarar de una manera diciéndoles que van a salir libres, pero terminaron todos presos", narró.

"Donald Trump en ese momento (cuando aún no era Presidente) sacó una solicitada en los diarios pidiendo la pena de muerte para todos esos tipos. Un día apareció el verdadero violador de la mujer y ellos ya habían pasado años en la cárcel", explicó.