Kim Kardashian habla de los trastornos mentales de Kanye West

Uno de los personajes con más cuota de protagonismo en losEstados Unidos está siendo Kanye West. El rapero ha comenzado su carrera hacia la presidencia del país pero también ha asegurado que lleva dos años intentando divorciarse de Kim Kardashian, además de afirmar otros asuntos privados.

Ante este panorama Kim Kardashian ha salido al paso y ha pedido compasión y empatía hacia la salud mental de West, que sufre detrastorno bipolar. Pese a no entrar en cuestiones maritales,Kardashian ha afirmado que su todavía marido no se encuentra bien aunque eso no “invalida sus sueños”.