Jim Carrey confiesa que Renée Zellweger ha sido su gran amor

De un tiempo a esta parte a los grandes actores de Hollywood les ha dado por escribir sus biografías aunque todavía tengan por delante en teoría mucha vida. El último en hacerlo ha sido Jim Carrey. En Memoirs and Misinformation habla abiertamente sobre su vida sentimental y durante la promoción del libro ha dado aún más detalles por si hiciera falta alguna aclaración. Así en una entrevista para Howard Stern, el actor de El Show de Truman ha confesado que nadie le ha hecho sentir lo que Renée Zellweger. “Fue el gran amor de mi vida”, ha reveló.

“Ella fue especial para mí, muy especial”, ha contado el actor, de 58 años. “Creo que es encantadora”, añadió. Estas declaraciones llegan dos décadas después de que la pareja hubiera mantenido una relación. Jim Carrey y Renée Zellwegger se enamoraron en 1999 en el rodaje de la comedia Me, Myself & Irene y comenzaron una historia de amor que apenas duró un año. Pero se conocieron antes de rodar aquella película. Tenían amigos en común y coincidían en las fiestas. La actriz lo contó al periódico británico The Guardian. “Fue una cosa inesperada y maravillosa”; mientras que Carrey hablaba ella como “una joya de ser humano”.

Tras su ruptura, Renée Zellwegger encontró el amor junto al músico Kenny Chesney, con el que se casó en 2005 pero de quién se divorcio a los cuatro meses. Luego la ganadora de un Oscar salió con Bradley Cooper y con el músico Doyle Bramhall, de quien se separó el año pasado después de siete años juntos.

Carrey antes de conocer a Zellwegger estuvo casado en dos ocasiones, con Melissa Womer, de 1987 a 1995, con quien tuvo una hija, Jane Carrey, que hoy tiene 32 años y le hizo abuelo, y Lauren Holly, durante un año en 1996. Del mismo modo también mantuvo un noviazgo con Jenny McCarthy durante cinco años hasta 2010 y uno de los más sonados fue con Cathriona White, que falleció en 2015. El actor tuvo que enfrentar la acusación de homicidio negligente por parte de la familia de White. Carrey fue acusado de haber adquirido presuntamente sustancias bajo un nombre falso y dárselas después a Cathriona, quien era “propensa a la depresión y que previamente había intentado quitarse la vida”, lo que finalmente la llevó al resultado fatal. Su último amor ha sido la actriz Ginger Gonzaga, a quien conoció en el rodaje de la serie Kidding.

El protagonista de El show de Truman habla en el libro sin tapujos de las mujeres que han ocupado su corazón, también de la cantante Linda Ronstadt, de 74 años, a pesar de los 16 años de diferencia que se llevaban. “Aprecio a las personas que han pasado por mi vida por el bien que me dieron y por eso [Ronstadt] tiene un lugar especial en el libro... Para algunas personas, que lo miraron desde fuera pudo haber parecido que fui un juguete en esa situación, pero ella me trató con un respeto increíble”