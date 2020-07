Luciano Pereyra, prendido fuego

“Él nunca quiso hacer pública la relación” dijo la modelo y empresaria Milca Gili, quien, entrevistada por “Los Ángeles de la Mañana”, contó que mantuvo un vínculo sentimental durante cinco años con el cantante Luciano Pereyra, del que no tiene buenos recuerdos. La joven, que fue al programa de El Trece para hablar de su amistad con Pico Mónaco, terminó haciendo conocida su relación con el artista oriundo de Luján, con quien convivió, a pesar de mantenerla “oculta a la prensa”. Gili, que además de modelo es empresaria del rubro inmobiliario, y quien en 2017 saltó a los medios como la supuesta tercera en discordia entre Pampita y Pico Mónaco, a quien la une una gran amistad, se mostró al principio reticente a revelar detalles íntimos de su relación con el popular artista. Sin embargo, con el correr de los segundos, las panelistas de Ángel de Brito comenzaron a recibir información y fue abordada sin piedad. “¿Por qué no te blanqueó?”, le cuestionaron y ella, tambaleando en un delicado equilibrio para no hablar de más, aseguró: “Porque él es así. No me quedé mal con eso ni con él, pero sé que a él no le gusta mucho la exposición. Lo respeto”.

“A mí me dicen que te costó mucho, que fue una relación tóxica, que no te dejaba trabajar ni vestirte linda”, le tiró Yanina Latorre y la joven se largó a hablar. “Si estás con una persona que encima un poco te hace sentir culpable de tu envase... Nosotros nos llevábamos 10 centímetros. Es difícil”, manifestó Milca, en relación a la diferencia de estatura a su favor y por lo que el cantante le impedía que, por ejemplo, use tacos. De todos modos, Gili hizo un mea culpa: “Hay un poco de todo. Un poco de una, me hago responsable de mi culpa. No lo querés opacar”. En esta línea, dijo que “salir con un famoso” tiene sus cosas buenas pero también está “el lado B: no sos tan libre”. “Si vos sabés que a la otra persona no le gusta determinada actitud, como que trabajes en televisión... No se propone desde el día 1, una termina en ese lugar. Una va cediendo”, reveló la rubia. Sobre los motivos de la ruptura, hace tres años, contó que “yo no cambié y él no aceptó”, y dijo que entre los roces finales estaba la propuesta para irse a vivir a Luján, de donde es oriundo Pereyra, algo que ella rechazó. En este sentido, reveló que la relación “no era muy democrática”. “Yo soy muy buena persona, pero también tengo mis límites. Yo sentía que no tenía voto en la relación”, manifestó Gili y contó qué le dijo el cantante cuando se separaron: “Sos lo más del mundo, pero no puedo”.

La modelo confesó, además, que Pereyra le dedicó un disco entero. “El más significativo se llama ‘Si no es muy tarde’”, una canción de 2016 en la que Pereyra le pide por favor otra oportunidad.