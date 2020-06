Rodrigo es el artista de cuarteto más escuchado en Spotify

El "Potro" Rodrigo, fallecido hoy hace exactamente 20 años en un accidente automovilístico en la autopista Buenos Aires-La Plata, continúa siendo ícono del cuarteto y es el cantante del género más escuchado dentro de la plataforma de streaming Spotify, según comunicó la empresa sueca.

El material de Rodrigo cuenta con 184 millones de reproducciones, seguido por Ulises Bueno y Banda XXI, dentro del mismo estilo musical ligado a la provincia de Córdoba.

Ya el fin de semana pasado, las escuchas del artista por parte de los usuarios provocaron un aumento del 100% de streams en sus canciones y en otros artistas también del género cuarteto.

Las canciones más escuchadas, siempre dentro de la plataforma, fueron "Ocho Cuarenta", con más de 25 millones de escuchas; "Soy Cordobés", con más de 14.95 millones, y el homenaje a Diego Maradona "La Mano de Dios", con más de 12.94 millones.

Norberto Kirovsky, de Magenta, el sello que lo editaba, afirmó: "Rodrigo fue, es y será un artista difícil de superar en su género musical, rompió barreras, estigmas y prejuicios llegando a toda la sociedad más allá de gustos musicales. Hoy en día, escucharlo sigue siendo igual que hace 20 años".

El "Potro" es el segundo artista cordobés más escuchando en Spotify, luego del trapero Paulo Londra, que cuenta con 9 millones de escuchas mensuales (Rodrigo tiene 1 millón).

"La influencia más grande para mí no fue a nivel musical, pero sí su personaje: cómo hablaba, cómo se veía, las perfos y que encima era de mi mismo barrio", dijo su coterráneo Santi Celli.

Por su parte, Juan Ingaramo, sostuvo: "Rodrigo hizo música para todos y todas no importa edad ni género ni condición social y ese es el valor que hoy más rescato. Recuerdo que le gustaba a mi mamá pero también a mis compañeros de escuela, a mi prima y sus amigas, nos gustaba a todos. Su carisma, su talento y sus buenas canciones acercaron la música característica de Córdoba a todo el país".

"El 24 de junio es mi cumpleaños y la noticia del accidente de Rodrigo me llegó cumpliendo 17 años, esa noticia fue muy dura e inolvidable. Rodrigo sigue vivo en mí y en cada una de las personas que ama nuestra música del cuarteto. 24/06 prohibido olvidar", afirmó Pablo Tamagnini, cantante de La K'onga.