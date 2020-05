Brad Pitt no dudó en participar en labores de construcción

Pitt no dudó en entregarse a fondo en el proyecto y, con gafas de protección, martillos y otras herramientas, participó en las duras labores de demolición y construcción. “Si no estoy construyendo, me muero”, decía el intérprete, que es un apasionado de la arquitectura, y que ya participó en la reconstrucción de Nueva Orleans tras el paso del huracán Katrina con el proyecto Make it Right junto al diseñador William McDonough y el arquitecto Frank Gehry. Aquella idea no salió como esperaban porque algunas casas acabaron desmoronándose.

Sin embargo, la reforma para su amiga y maquilladora parece que ha ido mucho mejor. “Increíble” o “fantástico” son los calificativos con que un emocionado Pitt describe la transformación de un espacio abandonado convertido en una estancia con dormitorio, baño, cocina y un estudio de maquillaje para Black. El actor y la estilista se conocieron en 1994 durante el rodaje de Leyendas de pasión , donde vivieron una situación incómoda de la que salieron muy unidos. “Hubo un momento en que tuvo que maquillarme el trasero porque tenía marcas de bronceado. Aún seguimos siendo incapaces de mirarnos a los ojos”, explicaba Pitt.

Tras su papel como albañil y decorador, el oscarizado actor se estrenaba el 20 de abril, ya confinado, en el mundo de la meteorología en el programa Some Good News de John Krasinski. Se trata de un espacio donde todas las noticias son positivas y donde fluye el “buen rollo” para aliviar el encierro. La verdad es que Pitt, ante la pregunta del actor y cineasta de cómo estaba el tiempo, se limitó a mirar al cielo con trascendencia y a responder: “Parece que muy bien. Sí”, pero ya puede incluir en su currículum que ha ejercido de hombre del tiempo.