La furia de Fantino con el posible regreso del fútbol

Alejandro Fantino volvió a arremeter contra los dirigentes de AFA que están pidiendo a gritos el regreso del fútbol en medio de la pandemia del coronavirus.

En su programa de América, "Fantino a la tarde", el animador fue lapidario contra el Chiqui Tapia y otros directivos.

"Están rosqueando que vuelva el fútbol, no lo pueden hacer volver en Alemania, en ningún lado. Si vuelve el fútbol volvemos todos. El título del informe que teníamos preparado está bien, ´El fútbol pide a gritos volver´, porque podíamos poner una frase de lo que están pidiendo. Ojalá, pero volvemos todos. Yo sé que hay muchos jugadores que se están cagando de hambre. No son todos millonarios en el fútbol", expresó.

Y agregó: "¿Vos querés que vuelta el fútbol? Y vos sabés quién sos, sos AFA, son Súper Liga, el poder del fútbol, está bien, volvé, pero atrás volvemos todos. Porque si hay permiso para el circo hay que darle permiso para el pan. Porque es tan valioso el pan del que gana jugando al fútbol como el que corta el pelo o hace una pizza. Ahora no vengan hacerme volver el fútbol y nosotros como unos forros esperando sin poder volver. ¿Qué protocolo van a meter con menos de 100 personas? No me van a hacer creer que pueden hacer un partido con 100 personas".

Fantino basó su enojo en la diferencia que hacen respecto a un comerciante común que la está pasando mal o una obra de teatro.

"Si vuelve el fútbol volvemos todos. No quiero que vuelva el circo para que la gente en la casa se tranquilice. Yo no creo que tengan un protocolo. Los alemanes no se lo encontraron", afirmó.

Y finalizó: "Ustedes son una máquina de meter gente dentro de las canchas, es todo gigante lo que mueven, por ahí le encuentran la vuelta al protocolo y lo podemos aplicar a pizzerías, teatros, porque si vuelven ustedes tienen derecho a volver los teatros. Pero si vuelven con los papeles flojos yo acá... a la yugular".