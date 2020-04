Johnny Depp interpreta a Lennon en el Día de la Tierra

El actor Johnny Depp protagonizó los dos momentos más relevantes en el concierto especial realizado ayer por el Día de la Tierra, que se conmemoró el pasado 22 de abril, al interpretar "Working Class Hero", el clásico de John Lennon, y recibir de regalo de parte de Patti Smith una canción compuesta especialmente para él.

En el encuentro musical convocado por la propia Patti Smith y la fundación ecologista Pathway to Paris, creada por su hija Jesse Paris Smith y la violoncellista Rebecca Foon, la llamada "poetisa del punk" y el actor de "Piratas del Caribe" se cruzaron desde sus respectivos hogares, en una de las escenas más conmovedoras de la tarde.

Deep brindó un instante de introspección con la profunda canción que el ex beatle grabé en su disco solista "Plastic Ono Band", de 1970 y, al finalizar, la pantalla mostró a una emocionada Patti Smith.

"Ahora voy a cantar una canción que escribí para tu cumpleaños. Naciste en un domingo de luna llena y desde entonces has sido un gran amigo y protector. Esto es para tí", dedicó la artista al actor, antes de entonar una composición inédita.

Durante la interpretación, Depp mantuvo la cabeza gacha, en una postura que denotaba su profunda emoción, y al finalizar sólo atinó a decir: "Dios mío. Me siento tan honrado y emocionado. Nos vemos pronto. Feliz día de la Tierra. Las amo".

El toque rockero de la tarde lo puso el bajista Flea, de Red Hot Chili Peppers, quien regaló un electrizante solo desde el garage de su casa.

La fundación Pathway to Paris impulsa acciones parar frenar el cambio climático y pedir que se cumpla el Tratado de París.