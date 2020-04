McCartney, Rolling Stones y Elton John engalanan festival benéfico

Paul McCartney, Los Rolling Stones, Elton John, Stevie Wonder y Eddie Vedder fueron algunas de las grandes figuras que fueron parte de "One World: Together at Home", el festival benéfico impulsado por la artista Lady Gaga, Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para recaudar fondos en la lucha contra la pandemia de coronavirus, por el que desfilaron celebridades de distintos ámbitos.

La transmisión especial, que pudo verse a través de redes sociales y por diversas señales televisivas, también contó con interpretaciones de la propia Lady Gaga, Taylor Swift, Stevie Wonder, Chris Martin, Billie Joe Armstrong, Lizzo, Shawn Medes y Camila Cabello; John Legend y Sam Smith, Billie Eilish y su hermano Finneas, Keith Urban, Kasey Musgraves, Burna Boy, Jennifer Lopez, Celine Dion, Andrea Bocelli y Maluma..

Se trató de un compendio de dos horas, conducido por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert, de una maratórica jornada de seis horas en las que una gran cantidad de artistas ofrecieron alguna canción desde sus respectivas redes sociales.

La transmisión especial también contó con otras figuras que enviaron mensajes en relación a la lucha contra la pandemia, en su mayoría con palabras de reconocimiento al personal sanitario y a los docentes, entre los que destacaron Pharrel Williams, Beyonce, Usher, J Balvin y Alicia Keys; las comediantes Amy Poehler y Ellen DeGeneres; la estrella televisiva Oprah Winfrey; el ex futbolista David Beckham y su esposa la ex Spice Girl Victoria Adams; y el actor Idris Elba.

Entre las personalidades que se sumaron al festival también se encontraron figuras de la política como las ex primeras damas Laura Bush y Michelle Obama; el magnate creador de Microsoft Bill Gates; el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres; y el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tampoco faltaron las palabras de algunos médicos que trabajan con personas contagiadas o los consejos para la prevención del virus en tono didáctico y humorístico, como en el caso de la intervención de algunos personajes de Plaza Sésamo, un corto protagonizado por Bob Esponja o la versión de Jimmy Fallon y The Roots, al estilo de como suele hacerlo en su propio show televisivo, del clásico ochentoso "Safety Dance", con una alteración en la letra en la que recomendaba lavarse las manos.

Sin embargo, los mejores momentos de la transmisión fueron los ofrecidos por los artistas que realizaron alguna interpretación, en algunos casos de temas propios y en otros, recreaciones de clásicos.

Entre quienes abordaron material propio se encontraron Paul McCartney, una de las primeras figuras en aparecer, con "Lady Madonna" y un saludo en el que recordó que su madre fue una enfermera que prestó servicio en épocas de la Segunda Guerra Mundial. "El coronavirus sabe que si hay un beatle involucrado está en problemas", dijo Jimmy Kimmel al finalizar la actuación del legendario músico.

Los Rolling Stones, por su parte, ofreció una versión de "You can´t always get what you want", que inició Mick Jagger con una guitarra acústica y a las que se fueron sumando de a uno Keith Richards, Ron Wood y Charlie Watts, y que contó con la ayuda de una pista de apoyo.

Stevie Wonder aportó emoción con "Lean on me", Elton John hizo su apuesta con "I´m still standing", Chris Martin abordó "Yellow" y Eddie Vedder se lució con "River Cross".

Lady Gaga eligió abrir la transmisión con "Smile", de Charles Chaplin; Billie Eilish interpretó el standard "Smile", Taylor Swift aportó dramatismo con "Soon you´ll be better", y Lizzo emoción con "A time is gonna come".

Sin embargo, uno de los mejores momentos musicales fue la intervención de Keith Urban, quien para una versión de "Higher love", de Stevie Winwood, eligió sobregrabarse en video, con tres guitarras distintas, a lo que sumó una máquina de ritmo.

También hubo algunos dúos como el de Shawn Mendes y Camila Cabello, en "What a wonderful world"; y John Legend y Sam Smith en "Stand by me".

El toque latino estuvo en manos de Maluma con "Carnaval" y de Jennifer Lopez con "People". En tanto que viejos grupos que ya no existen como Los Beach Boys y NIrvana; y otros como Daft Punk o el cantante Justin Bieber estuvieron presentes a través de antiguos videoclips.

Sin embargo, todas las apariciones, ya sean artísticas, políticas o de miembros de la sociedad civil, estuvieron atravesadas por los mensajes en los que se hizo hincapié en las medidas preventivas y en el reconocimiento a médicos, investigadores y personal de la salud; como así también en organizaciones civiles que atienden a sectores vulnerables de la población.

La transmisión buscaba recaudar dinero para continuar con la lucha contra la pandemia, pero no se dieron cifras sobre los resultados de la cruzada.