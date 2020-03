Fabi Cantilo: "Es doloroso estar a la vanguardia porque te tratan de tarada"

Fabi Cantilo, quien este sábado ofrecerá un concierto en streaming para hacer más llevadera la cuarentena en tiempo de coronavirus, manifestó que lo que está sucediendo en el mundo responde a “una limpieza que hizo el planeta por sí solo” y que la pandemia “nos está uniendo políticamente y nos dice ‘basta de pelear’”.

El sábado, a las 17.30, desde las redes sociales de la artista y su canal oficial de Youtube (youtube.com/channel/UCjJbcV-cZNFe8SH1JNL3zTQ?sub_confirmation=1), la rockstar y su guitarra de 12 cuerdas afinada en 432, mismo temple con el que grabó su más reciente trabajo “Cuna de piedra”, recorrerán las canciones de su prolífica trayectoria, que ostenta 14 registros discográficos,.

“No voy a tocar ‘Mi enfermedad’, no es un tema mío, y tampoco es mío ‘Nada es para siempre’, no me los pidan”, advirtió de modo hilarante y en diálogo con Télam la cantante que tendrá su primera experiencia de recital virtual este sábado, y explicó el motivo: “Dejé el bombo y la guitarra de seis cuerdas en lo de Marce (Capasso, bajista) y como no voy a romper la cuarentena ni hacer nada ilegal porque me parece una muy buena medida la que tomó nuestro presidente, toco lo que me permite la guitarra de 12 cuerdas”.

Fabi cumplió 61 años el 3 de marzo pasado. Unos días después de su cumpleaños, un amigo le aconsejó que llene la heladera y que se prepare “para hibernar”. Esa semana lo hizo: “Toda la vida me tocó adelantarme y estar a la vanguardia. Es doloroso, porque al principio te tratan de tarada”, confesó quien fue una de las mujeres pioneras dentro de la escena del rock argentino.

Sin embargo, y en medio de esta catástrofe sanitaria provocada por el coronavirus, es capaz de vislumbrar algo positivo: “Nos estamos hermanando. Es lo que decía Lennon en ‘Imagine’...pero a él lo mataron, como también a Kennedy... Nos matamos entre nosotros y matamos a los animales… De golpe, cada país está tomando sus decisiones y se ven los gobernantes. Nosotros somos el último orejón del tarro y mirá qué bien nos vino, aprendimos”.

Esta vez Fabi decidió no huir de las conversaciones relacionadas a la política y reconoció que durante los años en que su prima, Patricia Bullrich, fue ministra de Seguridad, se sintió “en medio de una situación” entre dos posturas, por lo que prefirió mantenerse al margen. “Esto nos está uniendo políticamente y nos dice ‘basta de pelear’”, sentenció.

“No sé cómo va a quedar todo después de esta limpieza que hizo el planeta por sí solo.

Por suerte nosotros estamos mejor que nadie porque Fernández se dio cuenta a tiempo y paramos todo. Pero hay gobernantes que no entendieron nada, como Trump… Y con ese jopo menos”, sostuvo con humor.

“Frente a tanta muerte y corrupción -enfatizó- yo aplaudo la unión y este virus nos une. Hay que aceptar y someterse a las reglas, las del presidente y la del universo, que es la de la purga, porque también podríamos haber muerto todos con un meteorito, por ejemplo”.

La artista, que irrumpió a principio de los 80 con el colectivo de rock teatral Bay Biscuits, fue parte de Los Twist, de la banda de Charly García y luego construyó su camino desde la independencia, pasa ahora sus días en la casa que alquila en Acassuso y donde ocupa su tiempo entre entrenamientos de canto, el jardín, grupos de contención y meditación en línea.

“Frente a un apocalipsis no sé qué es lo que importa. Nosotros tenemos que hacer caso y dejar de lado la viveza criolla. En mi caso, vivir este encierro me está conectando con el autoabastecerme. Estoy orgullosa de mí porque las pruebas hacen que uno sea consciente de tu fortaleza”, observó.