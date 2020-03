Suspendieron todas las actividades de los actores en cine, teatro y televisión

En medio de la pandemia por el coronavirus, la Asociación Argentina de Actores decidió posponer todas las actividades artísticas en las ramas de cine, teatro, televisión, publicidad y doblaje hasta el 31 de marzo. La medida fue anunciada por el Consejo Integral de la institución esta tarde por medio de sus redes sociales, luego de las medidas anunciadas por el Presidente de la Nación el domingo por la noche.

"Con motivo de la pandemia del COVID-19, situación de público conocimiento, y las resoluciones adoptadas por el Gobierno Nacional, ante la urgencia que impone que en la mayoría de los ámbitos donde se desarrolla nuestra actividad no están garantizadas o son de difícil aplicación las medidas de seguridad necesarias para evitar la propagación del virus, y considerando, además, la inevitable proximidad de las personas con las que se debe interactuar por nuestra labor específica, nuestro sindicato llama a posponer todas las actividades artísticas en las ramas cine, teatro, televisión, publicidad y doblaje desde el día de hoy y hasta el 31 de marzo del corriente o hasta la fecha que pudiera indicar el Gobierno Nacional en los próximos días”, señala el comunicado.

“En este momento en el que el valor de la solidaridad nos involucra, absolutamente a todes, y teniendo en cuenta lo excepcional de la situación, que implica la posibilidad de contagio masivo del virus, apelamos a la responsabilidad de los empresarios del sector para no exponer a actrices y actores a tomar decisiones individuales que signifiquen la vulneración de estas elementales medidas de prevención", agrega el texto firmado por el Consejo Integral de la Asociación Argentina de Actores.

Mientras se espera que todas las producciones rápidamente resuelvan su situación artística de acuerdo al pedido realizado por la institución, los actores de la tira Separadas decidieron levantar las grabaciones del programa que se emite por la franja horaria líder de El Trece. Por ahora no hay fecha oficial de culminación de la suspensión, ya que se está negociando hasta qué día incluiría la medida tomada por los artistas.

El domingo por la tarde se anunciaron diversas medidas del Gobierno nacional para frenar el fuerte avance del coronavirus en nuestro país. Entre otras decisiones, se suspendieron las clases hasta el 31 de marzo y se difundieron ciertas políticas sociales con el fin de evitar la conglomeración de personas en la vía pública, llamando a la sociedad a quedarse en su casa hasta esa fecha para evitar la propagación de la nueva enfermedad.

Bajo el lema “Yo me quedo en casa” y “Si no te abrazo es porque te quiero”, muchos famosos se unieron al pedido y lo volcaron en sus redes sociales. Por otro lado, varios programas televisivos con participación de sus panelistas tomaron las primeras medidas de prevención, como son la rotación de los participantes en distintos días y la distancia obligatoria. Mirtha Legrand, “Polémica en el bar”, “Pasión de sábado”, “Nosotros a la mañana”, y “Confrontados” fueron algunos de los programas que modificaron sus estructuras por la pandemia.