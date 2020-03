El Indio Solari se suma a la moda internacional de los hologramas

Tal como ocurre a nivel internacional con figuras fallecidas como Whitney Houston, Elvis Presley, Michael Jackson o Frank Zappa, que se hacen presentes en los escenarios a través de hologramas hiperrealistas, Carlos “El Indio” Solari hizo lo propio en la presentación del pasado fin de semana de su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en el porteño estadio Malvinas Argentinas.

El ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota apareció en escena para cantar “Pinturas de guerra” y “La moda no es vanguardia”, dos temas de su último disco de estudio “El ruiseñor, el amor y la muerte”, y provocó el delirio de los fans quienes, en un primer momento, creyeron que se trataba del músico en persona.

Aunque la ilusión duró apenas unos segundos, la imagen realista, lograda a través de un moderno sistema lumínico, resultó mucho más efectiva y causó un impacto mayor que la presencia a través de una pantalla de video, como había ocurrido en las anteriores presentaciones del grupo.

Sin embargo, la modalidad del video no fue abandonada del todo, debido a que antes de la irrupción del holograma en el escenario, hubo una proyección del artista cantando “Susanita”, un clásico de Los Redondos.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado volverán a presentarse el próximo 28 de marzo en Rosario y, aunque no hay más fechas anunciadas, el éxito de público obtenido y el nuevo truco de presentar al Indio a través de un holograma hacen prever que habrá más shows en todo el país.

Aunque a nivel internacional esta modalidad ya es utilizada, este caso resulta novedoso, no solo por ser la primera experiencia en nuestro país con un artista local, sino también por ser la primera vez que se hace con un músico que está vivo.