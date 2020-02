Sharon Stone busca una relación seria en una web de citas

Sharon Stone sigue empeñada en encontrar el amor. Últimamente lo hace por Internet y ya ha tenido varias citas. “Me lo estoy pasando bien. He conocido a un par de personas encantadoras y he hecho un par de amigos. Busco a alguien que quiera tener una relación amorosa y empática”, ha explicado al portal Entertainment Tonight. “Estoy buscando a alguien que quiera una relación cariñosa, compasiva y amorosa como cualquier otra persona”, ha añadido

A finales de diciembre, Stone comunicó a través de Twitter que su perfil en Bumble, una aplicación de citas, había sido bloqueado después de que varios usuarios denunciaran que se trataba de una cuenta falsa. A las pocas horas recuperó la cuenta, pero la actriz, de 61 años, considera que varios hombres intentaron expulsarla de esta red social después de rechazarles: "Creo que dije no a un par de personas. [...] A algunos no les gusta escuchar: ‘No, no quiero salir contigo'.

Cuando su cuenta fue bloqueada, la intérprete mandó un mensaje público a la compañía acompañado de una imagen con el comunicado que había recibido de la empresa: “No me excluyáis de la colmena”. La directora editorial de Bumble, Clare O’Connor, respondió a Stone, explicándole que su perfil ya había sido desbloqueado y que esperaban que este problema no se repitiera: “¡Puedes volver a Bumble! Gracias por esperar y deseamos que encuentres tu amor”. La actriz no lo ha encontrado todavía pero está en ello, de acuerdo con sus últimas declaraciones.

La última pareja conocida de Stone fue el empresario italiano Angelo Boffa, de 42 años, con quien salió durante nueve meses hasta que rompieron en octubre de 2018. Además, ha estado casada en tres ocasiones. La primera vez que pasó por el altar fue con el director y productor Michael Greenburg, en 1984. Pero el matrimonio duró solo tres años y el divorcio se efectuó en 1990. Después se casó con el productor de televisión William J. MacDonald, que dejó a su esposa para estar con la actriz. Sin embargo, la relación finalizó al año siguiente. Se llegó a comprometer con Bob Wager, el segundo asistente de dirección en su película Rápida y mortal, pero pronto le devolvió el anillo. Lo hizo por correo. Su tercer matrimonio duró seis años. Fue con el periodista Phil Bronstein, con quien adoptó a su hijo Roan, de 19 años. La actriz tiene otros dos hijos adoptivos: Laird, de 14, y Quinn, de 13.

Stone no es la única celebridad que ha recurrido a páginas web o aplicaciones para encontrar el amor. Zac Efron contó en 2016 a al periódico The Times que le resulta complicado relacionarse con mujeres: “Creo que nunca seré capaz de tener éxito en una cita. Encontrar una chica que de verdad pueda ver en mí a la persona y no al personaje llevará tiempo, así como lograr que pueda confiar en que la relación es viable”. Por ello, el actor decidió abrir un perfil en Tinder, pero nadie contactó con él. “Evidentemente, la gente pensaba que mi perfil era falso porque en general no se espera que alguien como yo pueda utilizarlo”, recalcó en la entrevista.