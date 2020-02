Maluma, Justin Bieber y Kendall Jenner se desnundan ante el mundo

Calvin Klein ha reclutado a un gran número de caras conocidas para protagonizar su última campaña. La compañía de moda estadounidense ha seleccionado al rapero y compositor Lil Nas X, a los cantantes SZA y Maluma y la actriz revelación de la serie Euphoria, Hunter Schafer, para aparecer junto a los ya veteranos de Calvin Klein Justin Bieber, Kendal Jenner y Lay Zhang para su nuevo anuncio. Personajes elegidos, además de por su fama y poder de influencia, porque se han declarado abiertamente dispuestos a "desnudarse ante el mundo”.

Según el comunicado que ha emitido la propia marca para presentar su campaña Primavera 2020 de vaqueros, Calvin Klein Jeans, y ropa interior, Calvin Klein Underwear, se trata de celebrar la confianza sin complejos y el amor propio. “Es una oda a la expresión propia, cada conjunto captura el talento en su propio mundo exagerado, con elementos despojados y crudos que son inherentes a la marca y llevan a casa la narrativa Deal With It —que podría traducirse como “lidia con ello”—. Todo ello retratado bajo las imágenes del reconocido fotógrafo Mario Sorrenti y en un vídeo dirigido por Bardia Zeinali.

El rapero, cantante y compositor Lil Nas X, declarado abiertamente homosexual, y Schafer, una mujer transgénero, representan a miembros de la comunidad LGBT+ en la campaña. “Mi nombre es Lil Nas X ... No sé qué demonios está pasando”, dice el cantante de Old Town Road en el anuncio. “Lidia con ello", añade. Mientras, el artista de reguetón colombiano, Maluma, y Lay Zhang, miembro del grupo de K-pop Exo y quien se convirtió en el primer representante chino de Calvin Klein en julio de 2019, muestran el deseo de la marca de atraer a un cliente multicultural. La participación de Bieber, de 26 años, coincide con su regreso a la vida pública. Tras cinco años de retiro autoimpuesto, el cantante de Sorry ha estrenado este 2020 un nuevo trabajo discográfico con el que busca consolidarse en la élite del pop adulto. En este tiempo, el artista canadiense también ha estrenado un documental en el que habla de la depresión y los problemas que ha padecido a lo largo de su trayectoria debido a la fama que adquirió a tan corta edad.

Kendall Jenner, por su parte, es desde hace años modelo fetiche para Calvin Klein. Tanto ella como sus hermanas han posado para la firma estadounidense en varias ocasiones. El verano de 2018 las Kardashian protagonizaron la campaña de otoño que dirigió el fotógrafo Willy Vanderperre, que apelaba a la unión familiar.