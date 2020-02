La sorpresa de "Parasite" le dio color a una gala casi soporífera

Todas las sorpresas de la 92da edición de los premios de la Academia de Hollywood llegaron sobre el final, cuando el coreano Bong Joon Ho fue elegido como Mejor Director y, a continuación, su película "Parasite" ganó el premio máximo, en un hecho inédito en toda la historia de Hollywood.

Bong subió a recibir el premio a Mejor Director y le agradeció a Martin Scorsese por su trayectoria, instante en el que todos los presentes se pararon y aplaudieron de pie al icónico director de "Taxi Driver", "Pandillas de Nueva York" y "Toro Salvaje", quien se tapaba la cara con claros signos de emoción.

El director de "Okja" también le dio su reconocimiento a Quentin Tarantino por ayudarlo con sus películas en Estados Unidos y sentenció: "Me gustaría partir esta estatuilla en cinco pedazos y compartirlo con los otros nominados" (Sam Mendes y Todd Phillips, además de los dos nombrados).

"Somos culpables de creer que somos el centro del universo, nos sentimos con derecho a inseminar artificialmente a una vaca y luego robar a su cría. Usamos su leche para nuestro café y cereal. Podemos crear sistemas para beneficiar a todos los seres vivos del planeta", dijo Joaquin Phoenix al recibir el Oscar a Mejor Actor por "Guasón".

La sorpresa musical de la noche llegó de la mano de Emimen cuando interpretó su canción ganadora del Oscar en 2003,"Lose Yourself", luego de 17 años de haberse llevado la estatuilla en una gala a la que no acudió por pensar que no le sería entregada.

La canción, vitoreada por la mayoría del Dolby Theater y con muestras de fastidio del inoxidable Scorsese, fue el leiv motiv de "8 Millas", el filme que interpretó el propio rapero y que significó una especie de biografía.

Laura Dern como una abogada de divorcios en el filme "Historia de un matrimonio", de Noah Baumbach, en la que fue la víspera de su cumpleaños y Brad Pitt por su papel como un doble de acción de decadencia en "Había una vez en Hollywood", de Quentin Tarantino, se hicieron con los premios de Actriz y Actor de Reparto.

Esta era la tercera vez que Dern llegaba a competir por la estatuilla de la Academia tras sus papeles en "WIld" y "Noches de rosa", y con actuaciones recordadas en "Corazón Salvaje" y la serie de HBO "Big Little Lies".

En su discurso de agradecimiento, Pitt, quien ya había ganado el galardón en conjunto con el elenco de "12 años de esclavitud", de Steve McQueen, le agradeció a Tarantino , al resto del staff, a los dobles de acción y, en especial, a sus hijos: "Por ellos hago todo", dijo.

También tuvo lugar la clásica sección In Memorial, que recuerda a los fallecidos de la industria durante el último año como Kirk Douglas, John Singletton y Doris Day, entre otros, y con "Yesterday", el clásico de The Beatles, en la voz de la exitosa Billie Eilish, con el pelo teñido de amarillo fosforescente y vestida de negro.

Ataviado con un ambo violeta, zapatillas amarillas y anteojos rozados, Sir Elton John subió al escenario junto a Bernie Taupin, su letrista y amigo de toda la vida, para agradecer por la estatuilla que ganó con "I'm gonna Love Me Again" (ya había conseguido por una composición para "El Rey León") de la película biográfica "Roketman".

La jornada había empezado con Steve Martin y Chris Rock con chistes hacia Jeff Bezos, Ceo y fundador de Amazon presente en el lugar, sobre su multimillonario divorcio de MacKenzie Bezos y la relación entre la nominada a Mejor Película "Historia de un matrimonio". Minutos antes, un número musical con aires de foxtrot y una coreografía de coloridos bailarines y bailarinas que se mezclaban entre las filas del Dolby Theater dieron color a una gala que sufrió baches de aburrimiento y que durante sus tres horas y media de duración intentó mantener una tensión que logró en pocos momentos.