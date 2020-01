Gonzalo Higuaín se separó de Lara Wechsler, la madre de su hija. La información fue confirmada este jueves por el periodista Lio Pecoraro que lo anunció a través de su cuenta de Twitter.

“Acabo de confirmar la noticia. Él en Europa, ella en Argentina. Le lleva a la nena para verla, dicen él está muy bajón y ella se volvió porque la cosa no iba más. Solo vínculo familiar quedó”, escribió el conductor de “El Run Run del Espectáculo“.

El futbolista siempre ha mantenido un perfil muy bajo en cuanto a su vida privada. Poco se supo del romance con Lara Wechsler, porque el futbolista confirmó su historia de amor al mismo tiempo que se supo que iba a ser padre de una nena.

“Estoy feliz de esto. Cuando me decían que esto te cambiaba la vida yo decía que no o que hasta no vivirlo no sabés pero cuando lo vivís es algo impresionante, lo demás pasa a segundo plano totalmente. Cuando sos papá lo que te importa es eso, feliz de poder vivir esto con ella”, había manifestado Gonzalo sobre su paternidad.