Gracias a la mudanza de Meghan y Harry, quizás el futuro depare tardes de juegos entre Vida Bublé y Archie. Tras anunciar su alejamiento de la nobleza británica, Meghan Markle se mudará a una maravillosa mansión de 1000 metros cuadrados.

El valor estimado de la casa ronda los 10 millones de euros. Aún no se sabe si la pareja lo alquila o decidirá comprarlo. Sin embargo, muchos canadienses están indignados por la presencia de la pareja. Más de la mitad de los canadienses ha afirmado que no quieren pagar los costos de la mudanza de la pareja ni su seguridad privada. En este sentido, siete de cada diez (73%) aseguraron que preferirían que Canadá no utilizara ningún dinero para destinar a ellos.

Otros datos interesantes que surgieron a partir de esta encuesta es que casi el 66% de los canadienses piensa que la monarquía de los Windsor “no es relevante”. Asimismo, el 45% opina que Canadá no debería seguir siendo una monarquía constitucional, pues al pertenecer al conjunto de países de la Commonwealth se encuentran bajo el mando de la reina Isabel.

Lo cierto es que la mansión “Mil Flores” está ubicada a la orilla del agua en la ciudad peninsular de North Saanich, en la isla de Vancouver, en Columbia Británica, donde se llega mediante un hidroavión. La casa está decorada con inspiración francesa y está compuesta por cinco dormitorios y ocho baños. Al recorrerla, se puede observar: una oficina con chimenea, un gran comedor, una gran sala de estar que se abre a una cocina, una sala de juegos con bar, una sala multimedia y una sala de degustación de vinos. También hay una casa de campo de 220 m² (con tres dormitorios y dos baños) a las que se les debe sumar la terraza y las dos playas privadas.

A pesar del tamaño, la nueva casa de Meghan, Harry y Archie nada tiene para envidiarle a la mansión que construyeron Luisana Lopilato y Michael Bublé en Vancouver.

La residencia cuenta con 9.303,71 metros cuadrados y está valuada en casi 12 millones de dólares. La mansión donde los cinco miembros de la familia pasan sus días tiene una cancha de tenis, una pileta de natación y una pista de hockey en el sótano.

Además, Luisana tiene lugar de sobra para llevar huéspedes, ya que poseen siete habitaciones, quince baños, dos sótanos y una casa de servicio. A simple vista, la casa es minimalista, con un revestimiento externo de piedra. Por dentro, el mundo de los Bublé es muy diferente, ya que a pesar de tener tanto espacio para vivir, suelen preferir mantenerse siempre cerca.