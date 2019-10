Polémica: Guillermo Andino arregló con el obstetra adelantar el nacimiento de su hija sin decirle a su mujer

Guillermo Andino es un hincha fanático de Racing. En una entrevista con Sebastián Wainraich en el ciclo radial Metro y medio (Radio Metro), el conductor de América Noticias contó una historia de su pasado que describe a la perfección que no tiene límites cuando se trata de su club, aunque esto ponga en riesgo a su propia familia.

El periodista reveló que, cuando estaba por nacer su primera hija, acordó con el obstetra para que el parto coincida con una fecha histórica para los hinchas de La Academia. "Mi hija nació el 4 de noviembre, tenía fecha para el 6. Pero yo arreglé con el obstetra para ver si podíamos adelantar el parto, para que Sofi naciera el 4. Él no entendía nada de fútbol, pero como tenía un torneo de tenis el lunes 6, me dijo: 'Por mi no hay problema, mejor'", recordó.

Andino pretendía que el nacimiento fuese el mismo día que se conmemora el gol de Juan Carlos "Chango" Cárdenas en la Copa Intercontinental, que marcó el triunfo de Racing. "Lo que pasó fue que Caro tuvo un trabajo de parto de diez horas, y yo dije ‘uy, mamita, si metí la pata me mata’. Finalmente, Sofi nació el 4 de noviembre, el día del afamado gol del Chango en Montevideo", agregó.

El conductor indicó que recién le confesó a su mujer el pacto que tuvo con el médico cuando nació su segunda hija. "A Caro le dije recién 8 años después, cuando nació Vicky, que nació escupida, fue una cosa totalmente distinta. Llegamos a la clínica y rápidamente nació. Caro había quedado mal por esta cosita de arreglar con el obstetra y cuando se lo conté casi me mata. Pero los junté al Chango y a Sofi", sentenció.