Confirmado: Kiss llega por última vez a la Argentina

Kiss, el grupo integrado por Paul Stanley, Eric Singer, Tommy Thayer y Gene Simmons, llegará por última vez a la Argentina. El show está pactado para el próximo 9 de mayo de 2020, en el Campo Argentino de Polo, presentado por Flow Music Experience.

El show será en el marco de la despedida de su gira “End Of The Road World Tour”, y las entradas estarán a la venta a partir del jueves 3 de octubre a las 10 AM a través de AllAccess y puntos de venta habilitados.

"Esta será la celebración definitiva para aquellos que nos han visto y una última oportunidad para aquellos que no lo han hecho. KISS Army, nos estamos despidiendo en nuestra gira final con nuestro show más grande y saldremos de la misma manera en que entramos... Sin pedir disculpas e imparables", señaló el grupo, a través de un comunicado.

Luego, añadió: "Todo lo que hemos construido y todo lo que hemos conquistado en las últimas cuatro décadas nunca podría haber sucedido sin las millones de personas en todo el mundo que han llenado clubes, teatros y estadios durante esos años".

El grupo, además, ofrecerá la oportunidad de adquirir un paquete limitado de Meet & Greets. Para acceder a ese beneficio, será necesario contar con el ticket para el show.