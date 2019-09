Ricky Martin anunció que será papá por cuarta vez

En 2009, Ricky Martin cumplía uno de sus mayores anhelos: convertirse en papá. Emocionado, le dio la bienvenida a sus amados mellizos: Valentino y Matteo. Feliz por su matrimonio con el artista Jwan Yosef, a finales de 2018 lo coronó con el nacimiento de su hijita Lucía. Y ahora, los esposos anunciaron que agrandarán el clan.

Ricky hizo el anuncio en la cena anual de la organización Human Rights Campaign, creada en 1980 para apoyar a lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en los Estados Unidos. Al ser honrado con el Premio Nacional de Visibilidad HRC por su defensa de los derechos LGBTQ, el cantante subió al escenario y se mostró emocionado por la nueva etapa que iniciará en familia.

“Mi familia está aquí. Jwan, no te veo pero te amo. Mis hermosos mellizos, Valentino y Matteo, también están aquí. Los amo con todo mi corazón, son mi fuerza, me inspiran todos los días, me motivan a seguir haciendo lo que hago y con unos chicos increíbles. Ustedes chicos son asombrosos. Los amo. Lucía, mi bebita que no está aquí con nosotros, se quedó en casa con la abuela, pero también es la luz de mi vida”, expresó con emoción el cantante que se convirtió en un agente de cambio.

