Zaira Nara reveló cómo le comunicó a su familia que no se casaría con Diego Forlán

La madrugada del 12 de junio de 2011 Zaira Nara escribió en su cuenta personal de Twitter que había cancelado su boda con Diego Forlán.

Ocho años más tarde, ya siendo una conductora consagrada y habiendo formado su familia junto a Jakob von Plessen (son padres de Malaika, de tres años, y está esperando su segundo hijo que será un varón), la menor de las hermanas Nara reveló cómo le comunicó a su familia que había decidido dar marcha atrás con los planes de matrimonio.

"Ya casi que los del catering estaban haciendo los canapés. No podía esperar más. Era ahí o me tenía que casar", explicó, y agregó que había llegado a realizar la degustación. "Me pusieron un avión privado para ir a Uruguay (allí iba a ser la fiesta), a ver el hotel, todo".

Entonces, relató cómo le contó a su familia que había desistido. Fue durante el bautismo de uno de los hijos de su hermana y Maxi López. "Los agarré a los tres en plena fiesta familiar. El chico ya estaba bendecido –bromeó– así que les dije que subieran", contó.

"Creo que no me quiero casar", fueron las palabras con las que la modelo le avisó a su familia que se había arrepentido de la decisión que había tomado junto al entonces futbolista del Atlético de Madrid.

"Yo era una nena. Tenía 20 años…", destacó la modelo, que luego decidió omitir algunos detalles y reconocer que "por suerte" había eliminado varios de los recuerdos. "Soy desmemoriada".

Entonces, agregó por qué tomó la decisión de no casarse. "Yo voy con todo, o no voy con nada. No me van los grises. Sentí algo que no… y se lo conté a mi familia y a mis allegados. Fue una decisión fuerte", concluyó este lunes Zaira Nara.