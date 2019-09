Tras 15 años de carrera, Ed Sheeran se retira temporalmente de los escenarios

Ed Sheeran, el artista y compositor británico, se retirará temporalmente de la música. Así lo indicó durante el último concierto de su gira "Divide", el cual brindó el pasado 26 de agosto en Ipswich.

"Como sabrán, o quizás no, he estado en la gira Divide durante dos años, y este es el último día de todo esto. Es algo muy agridulce. Me encanta que estén aquí, terminar en Ipswich. Este es mi último concierto en probablemente 18 meses", relató.

Luego, agregó: “Este tour fue gigante, recorrimos el mundo y casi que llegamos a los 9 millones de espectadores, algo que según me dijeron fue un récord. Es un día muy emocionante para la gente detrás del escenario; se siente como si estuviese cortando con una novia después de muchísimos años”.

"Los veo en unos años", les dijo a todos los presente en el recital. La gira, según contó en su cuenta de Instagram, contó con 9 millones de personas, 893 días, 46 países, 175 ciudades, 260 espectáculos, 268 tripulaciones itinerantes, 193265 millas recorridas, aunque también "2 brazos rotos, 3 matrimonios, 4 bebés".

"Es muy extraño acostarlo y seguir adelante. Gracias a todos los involucrados en todo este proceso de Divide, a todas las personas que ayudaron a hacer el álbum, a todas las personas que ayudaron a promocionar el álbum, a todos los fanáticos que escucharon y vinieron a ver, esto no sería posible sin ustedes", reflexionó en la red social.

Según se informó, la razón por la que decidió alejarse de los escenarios es para pasar más tiempo con su esposa, la jugadora de hockey Cherry Seaborn, a quien conoció cuando tenían 11 años.

Justamente, el cantante había manifestado sus ganas de dedicarse exclusivamente a poder formar una familia junto a su mujer y tener hijos, por lo tanto, no es una sorpresa. Incluso, durante una ceremonia en Suffolk, el año pasado se casaron en secreto.

Aun así, el hecho generó gran conmoción en todos los fanáticos y fanáticas del artista, aunque también apoyo y consideración por la decisión de priorizar su faceta personal.