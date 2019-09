Coti Sorokin cruzó fuertemente a Diego Torres por adjudicarse la autoría de “Color Esperanza”

Coti Sorokin disparó fuertemente contra Diego Torres luego de que se adjudicara la autoría de “Color Esperanza” en una entrevista con el diario español La Vanguardia. El rosarino, quien verdaderamente la compuso, explotó de furia en las redes sociales.

El título que se lee en la nota publicada el 31 de agosto dice: “Diego Torres: ‘Los éxitos no hay que entenderlos, sólo disfrutarlos'”. Y la bajada, agrega: “El autor de Color Esperanza prepara nuevo disco con un sonido renovado que no renuncia a su habitual optimismo vital”.

Hasta ahí, se puede creer que se trató sólo de una falta de información de quien escribió la nota. Sin embargo, dentro del texto hay una llamativa frase de Torres: “Para mí haber hecho esa canción jamás fue una presión, sino una bendición”.

Al leer esas palabras, Sorokin se enfureció: “Say no more, @diegotorresmusica. Si vos contás la verdad se acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza y tengo cosas mucho más interesantes que hacer”, escribió en Instagram junto a una foto de la entrevista. Y agregó: “Pero me obligás a responder, amigo. Estoy intentando ubicarte así hablamos. No lo consigo…”.

Rápidamente, la publicación de Coti, quien acumula cerca de 60 mil seguidores, cosechó miles de “me gusta”, cientos de comentarios de apoyo y críticas contra su colega. Pero Torres no respondió nada, al menos públicamente.

En febrero, ya habían tenido otro cruce. Había sucedido en el marco del festival Aid Live Venezuela, promovido por el multimillonario británico Richard Branson para recaudar fondos para ese país, Diego Torres cantó “Color Esperanza”.

En esa oportunidad, Sorokin salió a criticarlo a través de las redes sociales y recordó que cedió los derechos para que fuera utilizada en varias ocasiones por distintas ONG, pero que nunca aceptó hacerlo para fines políticos.