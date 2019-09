La angustia de Catherine Fulop por sus declaraciones sobre el pueblo judío

Catherine Fulop pidió disculpas nuevamente por sus declaraciones sobre los judío durante el Holocausto y quebró en llanto, cuando contó que para sanar, fue a hablar con un rabino.

"Me gustaría no repetirlos porque yo me escucho y me horrorizo en el fragor de hablar de mi país”, aseguró Catherine en Podemos Hablar.

Andy Kusnetzoff le dijo que creía en su arrepentimiento y la charla devino en una profunda angustia de la actriz.

“Soy ignorante en ese tema y por eso pido perdón. Herí a muchas personas, sobre todo de la colectividad judía. Hay una religión y un pueblo que ha sido maltratado y no se compara con nada”, comentó.

“Tengo 26 años en la Argentina, llegué en el 93 y si tu ves mi vida acá, todos saben que jamás hablé mal de nadie. Lo lamento tanto. Tuve que ir a sanar con un rabino. Una amiga mía que también es judía me llevó y me he encontrando muy triste. No he querido salir porque tengo miedo que la gente me grite en la calle. No ha pasado, por suerte”, agregó, para luego contar la charla que tuvo con el rabino.

“Yo no puedo volver el tiempo atrás. Sé que herí a mucha gente. Ahora viene el Día del Perdón y el rabino me dijo para que yo pueda sanar en el judaísmo hay que pedir tres veces perdón a la gente que ofendiste. A los que no me han escuchado, perdón porque no pienso lo que se entendió de ninguna manera. Fue un error y una equivocación”, concluyó.