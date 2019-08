El exigente pedido del hijo de Benjamin Vicuña y Pampita al "Ratón Pérez"

La preocupación por la suba del dólar alcanza a todos. Es el caso de Beltrán, de 7 años, hijo de Benjamín Vicuña y Pampita. El nene le escribió una carta al Ratón Pérez tras la caída de un diente.

"Hola, ratón Pérez. Hoy se me cayó un diente y, por favor, quiero que me des lo más que puedas. Mucha plata. Menos de 300 no y 300 tampoco", compartió el actor en sus historias de Instagram.

La carta fue escrita a mano por Beltrán y le agregó el dibujo de una alcancía. Vicuña bromeó: "Los coletazos del dólar".