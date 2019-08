La conmovedora reflexión de Benjamín Vicuña sobre el recuerdo de su hija Blanca: "Las fotos de ella se acaban, son siempre las mismas"

El próximo 8 de septiembre se van a cumplir siete años de su desaparición física. Sin embargo, Blanca, la hija de Benjamín Vicuña y Pampita, va a estar eternamente en su recuerdo.

Así lo expresó el propio actor chileno en diálogo con Basta de todo, el ciclo que conducen Matías Martin, Diego Ripoll y Malena Guinzburg a través de Radio Metro.

"Blanca está muy presente, todo el tiempo. El duelo va pasando por diferentes formas y el amor no se acaba. Hoy de verdad que con mis hijos lo que trato es de naturalizar su presencia, correrme del costado dramático y nostálgico", expresó el protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza.

"Me empiezan a aparecer tesoros. Ayer me escribe una chica, Lucía, de Santa Fe y me dice 'vos no me recordás, pero en 2012 me hice amiga de tu hija -claro, la niñita ya es adolescente- y tengo muchas fotos y videos. Mandame un mail'. Todo esto por Instagram. Y claro que los quiero ver", se sinceró, para luego contar el costado más dramático acaso del paso del tiempo.

"Hay algo que empieza a ser un tema y es que las fotos se acaban. Son siempre las mismas y me llegó un regalo maravilloso. Y eso lo valoro mucho", destacó el artista, para luego referirse a cómo hablan del tema con los otros hijos que tuvo con la modelo, Bautista, Beltrán y Benicio.

"Mis hijos la tienen tan presente como yo, siempre me preguntan por ella. Ellos la nombran, hablan de su hermana y lograron también no tenerle miedo, porque cuando sos niño nunca pensás que te podés morir… y los veo tratarlo como un tema natural y orgánico", relató.

"Magnolia es exquisita. Siempre es diferente ser padre, es mi quinta experiencia, pero sigue siendo como la primera vez. Cómo te sorprende con los grandes pasos de cada día. No me termino de acostumbrar al milagro de la vida. Le doy un lugar muy grande a la paternidad en mi vida. No sé si tiene que ver con mi experiencia con Blanca, pero es así", concluyó.