Ana Rosenfeld se refirió al rumor de embarazo de Wanda Nara

Semanas atrás, varios medios internacionales lanzaron la versión de que Wanda Nara y Mauro Icardi podrían estar esperando a un nuevo hijo. Y cuando apareció una llamativa foto de la mediática con un “pancita”, las redes sociales estallaron.

Sin referirse públicamente al tema, Wanda habló con su abogada Ana Rosenfeld. E invitada a Los Ángeles de la Mañana (LAM), la letrada contó qué le dijo su clienta. “Hablé ayer con ella y me dijo: ‘Decí que no estoy embarazada, Ana. No estoy embarazada'”, fueron las palabras de la empresaria a su representante legal.

“Esa foto yo no sé si no es viejísima. No creo que sea actual esa foto porque cuando salió a la luz, ella estaba viajando de Ibiza a Milán. No es el look de Wanda últimamente”, agregó Rosenfeld, sobre la imagen que circuló este lunes de la supuesta pancita de la blonda.

En Italia, la revista Chi aseguró que la modelo, mamá de Valentino (10), Constantino (8) y Benedicto López (7) ; y de Francesca (4) e Isabella Icardi (2) , estaría nuevamente embarazada y esperando su sexto hijo.

Asimismo, el medio italiano señaló que la modelo no renovó su contrato con el programa Tiki Taka, donde debatía de fútbol, debido a este motivo y a que se quiere dedicar de lleno a su rol de representante de su marido.

En 2018, Wanda contó que a ella le gustaría tener otro hijo, pero que justamente es el futbolista el que se opone debido a la cantidad de personas y mascotas que son en la casa donde conviven en Milán.

“Mauro no quiere. Tenemos cinco más cuatro perros que son como hijos”, explicó, y agregó: “Él se ocupa mucho y sufre cuando viaja y no puede estar con ellos. Pero yo sí tendría un hijo más”.